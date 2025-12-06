В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности звонков из банков и ведомств, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счёт". Как обманули и Ларису Долину , выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга . Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям", - сказал он.

Как объяснил депутат, если человеку будут звонить якобы из ведомства или банка, то он сможет проверить достоверность такого звонка, позвонив на специальную горячую линию.