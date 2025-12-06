Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
20:04 06.12.2025
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
общество
владислав даванков, лариса долина, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Владислав Даванков, Лариса Долина, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности звонков из банков и ведомств, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счёт". Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям", - сказал он.
Как объяснил депутат, если человеку будут звонить якобы из ведомства или банка, то он сможет проверить достоверность такого звонка, позвонив на специальную горячую линию.
"Вы берёте ФИО, подразделение, должность и номер обращения, ставите звонок на удержание и сами набираете горячую линию. Там подтверждают, что такой сотрудник действительно вами занимается. Если нет — это мошенники", - рассказал парламентарий.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ГД рассказали, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году
5 декабря, 23:17
 
Владислав Даванков, Лариса Долина, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
