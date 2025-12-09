Долина утверждает, что во время сделки считала себя участницей спецоперации

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина на момент продажи квартиры Полине Лурье была убеждена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, а потому сделка является фиктивной. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников" — так излагается в материалах позиция певицы.
В иске Долина также настаивала, что покупательница квартиры Полина Лурье не проявила даже минимальный уровень осторожности и проигнорировала все обстоятельства, "очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".
По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, эта позиция не нашла подтверждения в решении суда. У Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было.
К тому же, добавила адвокат, певица ведет педагогическую деятельность и должна проходить ежегодный осмотр у психиатра.
Афера с квартирой Долиной
Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.
На прошлой неделе певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда это сделает и отдаст ли всю сумму сразу или же частями. Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой. И теперь она рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной.