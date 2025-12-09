Долина утверждает, что во время сделки считала себя участницей спецоперации

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина на момент продажи квартиры Полине Лурье была убеждена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, а потому сделка является фиктивной. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников" — так излагается в материалах позиция певицы.

В иске Долина также настаивала, что покупательница квартиры Полина Лурье не проявила даже минимальный уровень осторожности и проигнорировала все обстоятельства, "очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, эта позиция не нашла подтверждения в решении суда. У Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было.

К тому же, добавила адвокат, певица ведет педагогическую деятельность и должна проходить ежегодный осмотр у психиатра .

Афера с квартирой Долиной

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.