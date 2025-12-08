Рейтинг@Mail.ru
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки - РИА Новости, 08.12.2025
09:36 08.12.2025 (обновлено: 12:09 08.12.2025)
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки - РИА Новости, 08.12.2025
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки
Певица Лариса Долина утверждала, что Полина Лурье не проявила осмотрительности при заключении сделки с квартирой, следует из решения Хамовнического суда Москвы. РИА Новости, 08.12.2025
москва, лариса долина, московский городской суд
Москва, Лариса Долина, Московский городской суд
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки

Долина утверждает, что Лурье не проявила осмотрительности при заключении сделки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина утверждала, что Полина Лурье не проявила осмотрительности при заключении сделки с квартирой, следует из решения Хамовнического суда Москвы.
"Истец указывает, что ответчик <...>, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца", — говорится в тексте документа.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Человека с паспортом, который мошенники предъявили Долиной, не существует
6 декабря, 07:26
Комментируя это, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что у них не было сомнений во вменяемости Долиной, и ее позиция не нашла подтверждения в решении суда.
Певица ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование, добавила юрист.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
"Плюс": после дела Долиной резко вырос спрос на страховку от потери жилья
05:00
"Плюс": после дела Долиной резко вырос спрос на страховку от потери жилья
05:00
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой. И теперь она рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
2 декабря, 19:02
 
МоскваЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
