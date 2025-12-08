Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина утверждала, что Полина Лурье не проявила осмотрительности при заключении сделки с квартирой, следует из решения Хамовнического суда Москвы.

"Истец указывает, что ответчик <...>, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца", — говорится в тексте документа.

Комментируя это, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что у них не было сомнений во вменяемости Долиной, и ее позиция не нашла подтверждения в решении суда.

Певица ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование, добавила юрист.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.

В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.