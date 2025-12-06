Рейтинг@Mail.ru
08:00 06.12.2025
"Я верну все деньги". Лариса Долина рассказала, как ее обманули мошенники
лариса долина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пусть говорят
московский городской суд
общество
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя год после скандальной продажи квартиры в Хамовниках известная певица объяснила, что произошло. О том, почему Долина поверила аферистам и как развивались события, — в материале РИА Новости.

Под гипнозом "сотрудников безопасности"

Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
00:06
"Теперь, после окончания следствия, я могу рассказать всю правду о том, что со мной произошло, — сообщила Долина в эфире программы "Пусть говорят". — В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны. Она сказала, что сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института — у меня серьезные материальные проблемы".
Певица сразу попалась на крючок и после разговора не перезвонила Кудриной, чтобы уточнить детали. Как позже выяснилось, голос ректора смоделировали с помощью нейросети.
"Сотрудник СБ", в свою очередь, соединил меня с офицером ФСБ, который представился Князевым. Он сообщил, что на мои счета покушаются мошенники и оформляют кредиты на мое имя. В качестве доказательства прислал фотографию документа, что некий человек от моего имени пытается получить кредит на 100 миллионов рублей", — объяснила артистка.
После звонка "сотрудника ФСБ" с Долиной связался уже "представитель Росфинансмониторинга", назвавшийся Лукиным, и стал инструктировать, что делать дальше.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
Вчера, 22:28
"Я верила безоговорочно всему, что он говорит, такое было давление, — призналась певица. — В итоге поехала в банк и стала переводить на "безопасные счета" разные суммы, опасаясь, что иначе их украдут. Номера счетов прислал Лукин".
В какой-то момент к ней подошли настоящие сотрудники безопасности банка и поинтересовались, знает ли она, куда именно и кому отправляет деньги. Суммы были очень крупные. Долина ответила утвердительно и продолжила следовать инструкциям Лукина.
"Он уверял меня: в банке работают мошенники, и предупредил, что те будут просить никому ничего не пересылать, — добавила пострадавшая. — И я верила. Также Лукин и Князев запретили кому-либо об этом рассказывать. Даже дочери, припугнув уголовной статьей. Конечно, можно упрекать, что я пошла на поводу, но это было как гипноз".
Лариса Долина в программе Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина в эфире дала совет, как не потерять квартиру из-за аферы
Вчера, 23:59

Ниже рыночной стоимости

"Безопасники" обещали вернуть все деньги, но лишь после того, как выйдут на след и поймают аферистов, пытающихся обчистить известную певицу. А сами тем временем перешли к следующему этапу "разводки".
"Они сказали, что теперь мошенники покушаются на мою квартиру и потребовали ее срочно продать, — говорит Долина. — Причем за ту сумму, которую предложат, а не по рыночной цене. Связали меня с риелторской компанией, после чего я выставила жилье на продажу и вскоре нашла покупательницу".
По словам певицы, цену 112 миллионов рублей озвучил Лукин, хотя рыночная стоимость на тот момент составляла 200 миллионов. При этом мошенники сначала не знали, что покупатель — Полина Лурье.
"Она еще спросила, почему так дешево, — вспоминает артистка. — Я ответила, что стало тесновато и хочу поискать квартиру побольше, где можно будет поселиться вместе с детьми. Это был весомый повод, чтобы покупатель поверила. Другого выхода не было, поскольку Лукин контролировал каждый шаг и слышал весь диалог с Полиной. Также знал, где я, с кем разговариваю, куда и зачем езжу".
Родные и друзья замечали нервозность певицы. Но она лишь отмахивалась: устала, не выспалась. Сама же все это время испытывала сильнейший стресс. Лукин уверял, что сделка по продаже недвижимости фиктивная и 112 миллионов покупательнице скоро вернут.
Тем временем деньги, которые в банке выдали наличными, Долина по указанию Лукина двумя частями передала курьеру — некой Цырульниковой. Та тоже представилась сотрудницей "Росфинансмониторинга". Уже после ареста она завила, что ничего не знала, мошенники использовали ее втемную. Суд приговорил курьера к семи годам лишения свободы.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета"
Вчера, 22:32

Загородная дача

"Потом Лукин заявил, что теперь неизвестные преступники покушаются на мою загородную дачу и опять подают заявку на получение кредита, поэтому нужно срочно брать залог на дом, — продолжает пострадавшая. — Я онемела. Потом еще и Князев добавил: "Ваши девочки же сейчас на даче, мы присмотрим за ними". Получается, что следили не только за мной".
Певице повезло: четыре потенциальных инвестора отказались давать залог за дом.
"Лишь спустя четыре месяца, в начале августа, я поняла, что стала жертвой аферистов, и рассказала все дочери, — говорит Долина. — Уже потом вспомнила, что из уст Лукина звучали слова, которые может произносить только уголовник. А он продолжал требовать оформить на него доверенность на дом и даже прислал фотографию своего паспорта".
В итоге артистка написала заявление в полицию. Помимо курьера, полицейские задержали еще троих человек. Организаторы же пока на свободе. Суд признал сделку недействительной. Полина Лурье осталась не только без денег, но и без квартиры.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории
Вчера, 17:53

"Хочу быть честной перед собой"

Вся эта история — "большая беда", призналась Долина. Тем не менее она решила вернуть Полине Лурье все 112 миллионов.
"Мне очень плохо, хотя я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила порой из очень тяжелых моментов в моей жизни. Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход".
Собрать такую большую сумму очень тяжело, так как она отдала мошенникам все сбережения, уточнила певица. Но пообещала: "Я сделаю все возможное, чтобы вернуть деньги в полном объеме".
Также она выразила сочувствие всем пострадавшим от подобных мошеннических схем и посоветовала следить за информационной безопасностью.
"Пожалуйста, будьте внимательны по поводу того, с кем разговариваете, не отвечайте на незнакомые номера, — посоветовала потерпевшая. — Сейчас какое-то повальное мошенничество, очень изощренные схемы. И своей историей я поделилась, чтобы предостеречь людей от этого. Это трагедия, и я желаю, чтобы ни с кем это не происходило, даже с теми, кто меня хейтил все это время".
Затем певица поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и еще раз выразила надежду на встречу с Лурье и урегулирование разногласий.
Напомним, Лурье обратилась в Верховный суд после того, как Долину восстановили в правах на квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. Заседание состоится 16 декабря.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Она сама стала жертвой". Пригожина возмутила травля Долиной
Вчера, 14:26
 
Лариса Долина
 
 
