Адвокат рассказала, как Долина может вернуть деньги Лурье
07:58 10.12.2025
Адвокат рассказала, как Долина может вернуть деньги Лурье
Адвокат рассказала, как Долина может вернуть деньги Лурье
Помимо спорной квартиры, у певицы Ларисы Долиной есть другая недвижимость, она могла бы реализовать ее и рассчитаться с покупательницей Полиной Лурье, заявила в разговоре с РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Помимо спорной квартиры, у певицы Ларисы Долиной есть другая недвижимость, она могла бы реализовать ее и рассчитаться с покупательницей Полиной Лурье, заявила в разговоре с РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Как указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Долина в суде заявляла, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой певица передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи. В минувшую пятницу Долина заявила, что вернет Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье
06:19
Свириденко напомнила, что в мировом соглашении Долина предложила разделить выплату 112 миллионов рублей на три года.
"Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества (помимо спорной квартиры), которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", - заявила Свириденко.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, который рассмотрит жалобы 16 декабря.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
07:00
 
ШоубизЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
