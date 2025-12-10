Адвокат рассказала, как Долина может вернуть деньги Лурье

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Помимо спорной квартиры, у певицы Ларисы Долиной есть другая недвижимость, она могла бы реализовать ее и рассчитаться с покупательницей Полиной Лурье, заявила в разговоре с РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Как указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Долина в суде заявляла, что квартира в центре Москвы , деньги от продажи которой певица передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи. В минувшую пятницу Долина заявила, что вернет Лурье деньги за квартиру в полном объеме.

Свириденко напомнила, что в мировом соглашении Долина предложила разделить выплату 112 миллионов рублей на три года.

"Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества (помимо спорной квартиры), которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", - заявила Свириденко.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России , который рассмотрит жалобы 16 декабря.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.