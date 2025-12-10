https://ria.ru/20251210/dolina-2061152439.html
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Life. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:51:00+03:00
2025-12-10T15:51:00+03:00
2025-12-10T16:28:00+03:00
жилье
московская область (подмосковье)
лариса долина
москва
московский городской суд
дело о квартире долиной
московская область (подмосковье)
москва
Жилье, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Москва, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
SHOT раскрыл схему, по которой Долина годами не платила налоги за тайный дворец
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Life
.
"Лариса Долина
12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. В бюджет не поступило около миллиона рублей налогов с роскошного имения певицы", — говорится в публикации.
По данным Life, Долина приобрела в 2003 году земельный участок в закрытом поселке Славино. Певица построила на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров, а спустя некоторое время началось строительство четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров, который Долина не оформила в собственность.
В Life уточнили, что дом поставили на кадастровый учет только в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.