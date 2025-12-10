СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Life

Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. В бюджет не поступило около миллиона рублей налогов с роскошного имения певицы", — говорится в публикации.

По данным Life, Долина приобрела в 2003 году земельный участок в закрытом поселке Славино. Певица построила на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров, а спустя некоторое время началось строительство четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров, который Долина не оформила в собственность.

В Life уточнили, что дом поставили на кадастровый учет только в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.