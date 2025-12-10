Рейтинг@Mail.ru
15:51 10.12.2025 (обновлено: 16:28 10.12.2025)
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Life.
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье

Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги за особняк в поселке Славино, сообщил Life.
"Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. В бюджет не поступило около миллиона рублей налогов с роскошного имения певицы", — говорится в публикации.
Риелтор проходит свидетелем в деле об афере с квартирой Долиной
По данным Life, Долина приобрела в 2003 году земельный участок в закрытом поселке Славино. Певица построила на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров, а спустя некоторое время началось строительство четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров, который Долина не оформила в собственность.
В Life уточнили, что дом поставили на кадастровый учет только в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.
Адвокат рассказала, как Долина может вернуть деньги Лурье
Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье
