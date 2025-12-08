Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ России и Индии

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. На базе российско-индийских технопарков следует создать центр совместной разработки ИИ, считает директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI ("Большие данные и ИИ") Билайна Нина Матвиенко.

Это заявление прозвучало в рамках стратегической сессии "Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса" на Российско-индийском бизнес-форуме в Дели.

Мероприятие, собравшее более 2300 участников из более чем 1150 компаний двух стран, стало площадкой для обсуждения путей достижения целевого показателя товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году.

В своем выступлении Матвиенко обозначила цифровизацию и искусственный интеллект как критически важные драйверы экономического роста и основу для технологического партнерства между Россией и Индией.

"Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками", — заявила Матвиенко, ее слова привели в пресс-службе оператора.

Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.

"Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов (18+) для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе", — добавила Матвиенко.

В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в российской премии в области искусственного интеллекта — AI Awards - 2026 ("Награды в области искусственного интеллекта") — для обмена лучшими практиками.

Российско-индийский бизнес-форум организован фондом "Росконгресс", Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и министерством промышленности и торговли Индии.