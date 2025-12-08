Рейтинг@Mail.ru
Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ России и Индии - РИА Новости, 08.12.2025
17:55 08.12.2025
Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ России и Индии
технологии
индия
россия
дели
вымпелком
билайн
искусственный интеллект (ии)
мобильная связь
индия
россия
дели
технологии, индия, россия, дели, вымпелком, билайн, искусственный интеллект (ии), мобильная связь
Технологии, Индия, Россия, Дели, ВымпелКом, Билайн, Искусственный интеллект (ИИ), мобильная связь

Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ России и Индии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. На базе российско-индийских технопарков следует создать центр совместной разработки ИИ, считает директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI ("Большие данные и ИИ") Билайна Нина Матвиенко.
Это заявление прозвучало в рамках стратегической сессии "Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса" на Российско-индийском бизнес-форуме в Дели.
Мероприятие, собравшее более 2300 участников из более чем 1150 компаний двух стран, стало площадкой для обсуждения путей достижения целевого показателя товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
В своем выступлении Матвиенко обозначила цифровизацию и искусственный интеллект как критически важные драйверы экономического роста и основу для технологического партнерства между Россией и Индией.
"Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками", — заявила Матвиенко, ее слова привели в пресс-службе оператора.
Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.
"Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов (18+) для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе", — добавила Матвиенко.
В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в российской премии в области искусственного интеллекта — AI Awards - 2026 ("Награды в области искусственного интеллекта") — для обмена лучшими практиками.
Российско-индийский бизнес-форум организован фондом "Росконгресс", Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и министерством промышленности и торговли Индии.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxjhZfiH
 
ТехнологииИндияРоссияДелиВымпелКомБилайнИскусственный интеллект (ИИ)мобильная связь
 
 
