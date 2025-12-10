Риелтор проходит свидетелем в деле об афере с квартирой Долиной

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Риелтор, помогавший продать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье, находится в статусе свидетеля, его допрашивали, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса о мошенничестве.

"Он свидетель и был допрошен. Давал показания о том, что к нему обратились, и он помог продать квартиру", - сказал собеседник агентства.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, объявление о продаже квартиры Лурье нашла на одной из платформ по продаже недвижимости.

Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Судебное заседание назначено на 16 декабря.