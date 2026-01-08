https://ria.ru/20260108/dolina-2066935228.html
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье - РИА Новости, 08.01.2026
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы... РИА Новости, 08.01.2026
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
РИА Новости: Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Долина освободила квартиру", - сказала собеседница агентства.
При этом она уточнила, что певица пока не передала жилплощадь.
"В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры", - подчеркнула Свириденко.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной
из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.