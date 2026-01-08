Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

При этом она уточнила, что певица пока не передала жилплощадь.

"В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры", - подчеркнула Свириденко.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.