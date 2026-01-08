Рейтинг@Mail.ru
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье - РИА Новости, 08.01.2026
23:25 08.01.2026 (обновлено: 23:49 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/dolina-2066935228.html
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье
Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:25:00+03:00
2026-01-08T23:49:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796351_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_a6aba2305d952d342b596493d587dbde.jpg
https://ria.ru/20260104/dolina-2066391482.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
жилье, россия, лариса долина, дело о квартире долиной, московский городской суд, общество
Жилье, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Московский городской суд, Общество
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

РИА Новости: Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл ЗыковЛариса Долина и Полина Лурье
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл Зыков
Лариса Долина и Полина Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«
"Долина освободила квартиру", - сказала собеседница агентства.
При этом она уточнила, что певица пока не передала жилплощадь.
«
"В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры", - подчеркнула Свириденко.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной
4 января, 20:16
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойМосковский городской судОбщество
 
 
