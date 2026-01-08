https://ria.ru/20260108/pereezd-2066884270.html
СМИ: Долина закончила переезд из квартиры в Хамовниках
СМИ: Долина закончила переезд из квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, пишет Life.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости
. Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, пишет Life
.
"В последние три дня возле дома Лурье тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается", — говорится в материале.
Утверждается, что в последний раз работников видели 5 января, когда вещи артистки увозили сразу на трех грузовиках.
По данным Life, сторона покупательницы пригласила Долину
и ее представителей 9 января на передачу ключей, однако пока неизвестно, состоится ли она. Отмечается также, что Полина Лурье еще не завезла вещи в квартиру.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.