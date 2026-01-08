СМИ: Долина закончила переезд из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, пишет . Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, пишет Life

"В последние три дня возле дома Лурье тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается", — говорится в материале.

Утверждается, что в последний раз работников видели 5 января, когда вещи артистки увозили сразу на трех грузовиках.

По данным Life, сторона покупательницы пригласила Долину и ее представителей 9 января на передачу ключей, однако пока неизвестно, состоится ли она. Отмечается также, что Полина Лурье еще не завезла вещи в квартиру.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.