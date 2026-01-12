Рейтинг@Mail.ru
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
14:06 12.01.2026 (обновлено: 14:58 12.01.2026)
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
История с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках в очередной раз неожиданно зависла. Народная артистка снова натворила дел, решив не сдаваться до последнего. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:06:00+03:00
2026-01-12T14:58:00+03:00
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. История с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках в очередной раз неожиданно зависла. Народная артистка снова натворила дел, решив не сдаваться до последнего.

Очередной хитрый план?

О том, что передача квартиры покупательнице Полине Лурье сорвалась, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Долина не успела освободить жилье в оговоренные сроки. Формально причина проста: певица находится за границей и физически не может подписать акт приема-передачи.
© Depositphotos.com / CreativeFamilyДевушка на пляже в Абу-Даби
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Depositphotos.com / CreativeFamily
Девушка на пляже в Абу-Даби
Речь идет не просто о поездке "на пару дней". По информации того же источника СМИ, артистка остановилась в одном из самых дорогих и статусных отелей ОАЭ — Rixos Premium Saadiyat Island. Это пятизвездочный комплекс с пляжем, бассейнами, спа-зоной, массажами, тренажерными залами, теннисными кортами и вечерними мероприятиями с диджеями.
Стоимость проживания начинается от 80 тысяч рублей за сутки в стандартном номере и может доходить до 540 тысяч за виллу.

Нет акта — нет ключей

Отъезд певицы стал проблемой для новой собственницы квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в разговоре с РИА Новости подтвердила, что подписать акт приема-передачи пока невозможно.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
"Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. До этого времени подписать акт она не сможет", — пояснила юрист.
По ее словам, накануне Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру в Хамовниках, однако завершить процедуру юридически не удалось. Представитель артистки, присутствовавший при осмотре, не обладал необходимыми полномочиями для подписания документов.
Свириденко уточнила, что у новой владелицы есть право обратиться к судебным приставам, если ситуация затянется. Решение о дальнейших шагах Полина Лурье намерена принять в ближайшие дни.

Как все начиналось: мошенники и 317 миллионов

Чтобы понять, почему обычная передача квартиры превратилась в затяжную и нервную историю, нужно вернуться немного назад.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Певица заявила, что стала жертвой аферистов, которые в течение четырех месяцев вели с ней общение и сумели войти в доверие. По версии Долиной, злоумышленники убедили ее перевести личные накопления на так называемые безопасные счета, а затем и вовсе продать квартиру в Хамовниках. Деньги от сделки артистка передала курьеру.
В конце ноября 2024 года суд поставил точку в уголовном деле. Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева признали виновными в участии в мошеннической схеме. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы и обязали выплатить штрафы.
После вынесения приговора Долина решила оспорить сделку по продаже квартиры. Суд встал на ее сторону и восстановил певицу в правах собственности. Для Полины Лурье это решение стало настоящим ударом: она осталась и без жилья, и без вложенных средств.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Не согласившись с таким исходом, Лурье обратилась в Верховный суд. Высшая судебная инстанция отменила предыдущие решения и вернула недвижимость покупательнице. После этого Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках.

Действовать жестче

По данным СМИ, певица вывезла свои вещи только 8 января. Казалось, что после этого формальности будут улажены быстро, однако отпуск артистки снова сдвинул сроки.
Адвокат Лурье подчеркивает, что законодательство позволяет новой собственнице действовать жестче. Обращение к судебным приставам — вполне законный вариант, если акт приема-передачи не будет подписан добровольно.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам. Полина примет решение до вторника", — отметила Свириденко.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде

Еще одна угроза Долиной

Пока в Москве продолжается квартирная эпопея, над другим зарубежным имуществом Долиной нависла не менее серьезная угроза. Речь идет о недвижимости в Латвии, в курортном городе Дзинтари.
Адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может лишиться сразу двух квартир из-за санкционных ограничений и возможной национализации.
"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов. Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил юрист.
© Фото : Данила МихеевРайон Дзинтари в Юрмале
Район Дзинтари в Юрмале - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Данила Михеев
Район Дзинтари в Юрмале
На данный момент история с квартирой в Хамовниках фактически остается незакрытой. Один отпуск, один неподписанный акт и несколько недель ожидания снова сделали дело предметом обсуждения. Когда именно будет поставлена окончательная точка — покажут ближайшие недели. Но отъезд певицы в очередной раз показывает ее реальное отношение к громкому делу.
 
