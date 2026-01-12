Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. История с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках в очередной раз неожиданно зависла. Народная артистка снова натворила дел, решив не сдаваться до последнего.

Очередной хитрый план?

О том, что передача квартиры покупательнице Полине Лурье сорвалась, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Долина не успела освободить жилье в оговоренные сроки. Формально причина проста: певица находится за границей и физически не может подписать акт приема-передачи.

Девушка на пляже в Абу-Даби

Речь идет не просто о поездке "на пару дней". По информации того же источника СМИ, артистка остановилась в одном из самых дорогих и статусных отелей ОАЭ — Rixos Premium Saadiyat Island. Это пятизвездочный комплекс с пляжем, бассейнами, спа-зоной, массажами, тренажерными залами, теннисными кортами и вечерними мероприятиями с диджеями.

Стоимость проживания начинается от 80 тысяч рублей за сутки в стандартном номере и может доходить до 540 тысяч за виллу.

Нет акта — нет ключей

Отъезд певицы стал проблемой для новой собственницы квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в разговоре с РИА Новости подтвердила, что подписать акт приема-передачи пока невозможно.

"Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. До этого времени подписать акт она не сможет", — пояснила юрист.

По ее словам, накануне Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру в Хамовниках, однако завершить процедуру юридически не удалось. Представитель артистки, присутствовавший при осмотре, не обладал необходимыми полномочиями для подписания документов.

Свириденко уточнила , что у новой владелицы есть право обратиться к судебным приставам, если ситуация затянется. Решение о дальнейших шагах Полина Лурье намерена принять в ближайшие дни.

Как все начиналось: мошенники и 317 миллионов

Чтобы понять, почему обычная передача квартиры превратилась в затяжную и нервную историю, нужно вернуться немного назад.

Певица заявила, что стала жертвой аферистов, которые в течение четырех месяцев вели с ней общение и сумели войти в доверие. По версии Долиной, злоумышленники убедили ее перевести личные накопления на так называемые безопасные счета, а затем и вовсе продать квартиру в Хамовниках. Деньги от сделки артистка передала курьеру.

В конце ноября 2024 года суд поставил точку в уголовном деле. Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева признали виновными в участии в мошеннической схеме. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы и обязали выплатить штрафы.

После вынесения приговора Долина решила оспорить сделку по продаже квартиры. Суд встал на ее сторону и восстановил певицу в правах собственности. Для Полины Лурье это решение стало настоящим ударом: она осталась и без жилья, и без вложенных средств.

Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Не согласившись с таким исходом, Лурье обратилась в Верховный суд. Высшая судебная инстанция отменила предыдущие решения и вернула недвижимость покупательнице. После этого Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках.

Действовать жестче

По данным СМИ, певица вывезла свои вещи только 8 января. Казалось, что после этого формальности будут улажены быстро, однако отпуск артистки снова сдвинул сроки.

Адвокат Лурье подчеркивает, что законодательство позволяет новой собственнице действовать жестче. Обращение к судебным приставам — вполне законный вариант, если акт приема-передачи не будет подписан добровольно.

"У нас есть право обратиться к судебным приставам. Полина примет решение до вторника", — отметила Свириденко.

Еще одна угроза Долиной

Пока в Москве продолжается квартирная эпопея, над другим зарубежным имуществом Долиной нависла не менее серьезная угроза. Речь идет о недвижимости в Латвии, в курортном городе Дзинтари.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может лишиться сразу двух квартир из-за санкционных ограничений и возможной национализации.

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов. Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил юрист.

Район Дзинтари в Юрмале