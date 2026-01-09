https://ria.ru/20260109/lurja-2066990065.html
Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина
не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.