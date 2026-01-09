Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной

Рейтинг@Mail.ru
12:45 09.01.2026 (обновлено: 13:45 09.01.2026)
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл ЗыковЛариса Долина и Полина Лурье
© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл Зыков
Лариса Долина и Полина Лурье
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала собеседница агентства.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной
4 января, 20:16
Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной"
3 января, 08:06
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
