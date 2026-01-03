Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.

"Изменений по этому концерту нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что концерт Долиной отменен. Якобы билеты были в продаже последние полгода, было продано около 15% зала, однако в январе 2026 года концерт был отменен.

В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.

В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.