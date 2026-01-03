Рейтинг@Mail.ru
Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта
22:12 03.01.2026 (обновлено: 01:47 04.01.2026)
Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта
Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.01.2026
Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
"Изменений по этому концерту нет", - сказал собеседник агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Единственный выход": финал громкой истории с квартирой Ларисы Долиной
8 декабря 2025, 17:04
Ранее в СМИ сообщалось, что концерт Долиной отменен. Якобы билеты были в продаже последние полгода, было продано около 15% зала, однако в январе 2026 года концерт был отменен.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.
В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.
Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, который 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и отменил предыдущие судебные решения.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле
17 декабря 2025, 17:39
 
