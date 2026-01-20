"Схема Долиной 2.0": с чем столкнулся рынок жилья

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Громкое дело о квартире народной артистки Ларисы Долиной, которое казалось закрытым после решения Верховного суда, дало неожиданный и тревожный побочный эффект.

На рынке вторичного жилья появилась новая, "доработанная" мошенническая схема, в которой замешаны пенсионеры-продавцы. Именно она потрясла даже опытных риелторов, парализовав весь рынок.

Сложно опровергнуть

В качестве примера можно вспомнить историю 2024 года, когда 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., взявшей жилье в ипотеку на 28 лет. Изначально продавщица по "классике жанра" заявила, что передала все деньги мошенникам.

Однако после победы покупательницы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде пенсионерка сменила стратегию, начав настаивать на своей неспособности понимать значение своих действий во время сделки. Таким образом, мошенники быстро адаптировались к новой реальности и сменили аргументацию. Ее стало еще сложнее опровергнуть добросовестному покупателю.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Эволюция "схемы Долиной"

После того как дело Ларисы Долиной получило широкую огласку, по всей стране начали множиться аналогичные случаи с участием обычных граждан. Изначальный сценарий был стандартен: человек покупает квартиру у пожилого продавца, который вскоре заявляет, что стал жертвой аферистов, переведя им все вырученные средства, и отказывается съезжать.

Покупатель требует выселения, продавец — признания сделки недействительной. Возврат денег зачастую становится невозможным, так как продавец признается банкротом или потерпевшим по уголовному делу.

Решение Верховного суда, вернувшего квартиру Полине Лурье, должно было сдержать наступающую волну. Однако, как выясняется, оно лишь стимулировало эволюцию схемы. Теперь мошенники массово уводят своих "подопечных" продавцов от формулировок о внешнем давлении к заявлениям о собственной невменяемости на момент сделки.

Юристы отмечают, что риск для покупателей сохраняется: если суд поверит представленным медицинским справкам или заключениям, добросовестный приобретатель может остаться и без квартиры, и без денег.

Власти признают остроту системной проблемы, вышедшей далеко за рамки единичного громкого случая. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости заявил , что меры по защите от подобных схем могут быть приняты уже в первом квартале 2026 года.

"Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. <...> Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников", — сообщил депутат.

Ключевые предложения от парламента

Период "охлаждения". Это введение недельного срока, в течение которого деньги покупателя будут заблокированы на депозите или эскроу-счете и перейдут продавцу только после успешной регистрации перехода права собственности.

Контроль за движением средств. То есть обязательное перечисление денег непосредственно продавцу с фиксацией этого факта, что исключает перевод средств непонятным "третьим лицам".

Безналичный расчет. Планируется ввести запрет на использование наличных денег в подобных сделках для повышения прозрачности и пресечения схем с двойными договорами и занижением стоимости.

Параллельно в Госдуму внесен более радикальный законопроект от зампреда комитета по экономической политике Михаила Делягина. Его суть — в перераспределении бремени доказывания.

В случае оспаривания сделки по основанию обмана доказывать, что покупатель знал о мошенничестве или был с ним заодно, должен будет именно продавец, а не наоборот. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на устранение законодательного пробела, который позволяет "введенным в заблуждение" продавцам и их сообщникам отбирать квартиры у ничего не подозревающих граждан.

Лариса Долина не вернулась в Россию

Сама история , давшая название схеме, привлекла общественное внимание летом 2024 года. Лариса Долина стала жертвой изощренного мошенничества: преступники в течение четырех месяцев обрабатывали артистку, убедив ее под предлогом сохранения средств перевести сбережения на "безопасные счета", а затем продать квартиру в центре Москвы и передать наличные деньги курьеру. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к реальным срокам заключения (от четырех до семи лет) и крупным штрафам. Параллельно с уголовным делом развивался другой конфликт. Певица оспорила сделку купли-продажи квартиры, и в марте 2025 года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. Это решение оставило покупательницу Полину Лурье и без уплаченных денег, и без жилья, хотя она действовала добросовестно.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение. Ситуация кардинально изменилась только после обращения Лурье в Верховный суд России, который встал на ее сторону, защитив права законного приобретателя. Окончательную точку в этой части истории поставил Мосгорсуд, принявший в конце декабря 2025 года решение о ее выселении. Личные вещи артистка вывезла только 8 января 2026-го.