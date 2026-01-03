Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной" - РИА Новости, 03.01.2026
08:06 03.01.2026
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной"
В Госдуме рассказали, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы
россия
москва
анатолий аксаков
лариса долина
госдума рф
справедливая россия
московский городской суд
россия
москва
россия, москва, анатолий аксаков, лариса долина, госдума рф, справедливая россия, московский городской суд
Россия, Москва, Анатолий Аксаков, Лариса Долина, Госдума РФ, Справедливая Россия, Московский городской суд
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной"

Аксаков: меры по защите от "схемы Долиной" могут принять в первом квартале года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Госдуме рассказали, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной
Вчера, 09:50
"Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. Фракция "Справедливая Россия", которую я представляю, она как раз предложила законопроект с мерами. Очевидно, их могут дополнить другими разумными идеями. Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников", - сообщил Аксаков.
"После решения Верховного суда, я думаю, что вторичка вздохнула, граждане поняли, что они более-менее защищены", - добавил депутат.
По его словам, очевидно, что надо прописывать нормы, которые позволяют более смело покупать жилье на вторичке. В том числе Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, чтобы деньги на депозите были заблокированы на тот период, когда осуществляется сделка. А когда договоры заключили, тогда деньги переходят продавцу, добавил Аксаков.
"И есть предложение о том, чтобы деньги все-таки перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним, вторым лицам", - сообщил он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Госдуме рассказали, как "схема Долиной" повлияла на рынок жилья
15 декабря 2025, 13:32
Другое предложение - чтобы такие операции осуществлялись только безналичным путем, не с помощью наличных денег. "Это пресечет и канал таких недобросовестных операций, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле по другой. А если вы законно операцию осуществляете, то вам нечего бояться", - заключил депутат.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.
В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, который 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и отменил предыдущие судебные решения.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной"
28 декабря 2025, 05:50
 
РоссияМоскваАнатолий АксаковЛариса ДолинаГосдума РФСправедливая РоссияМосковский городской суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
