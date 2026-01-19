https://ria.ru/20260119/dolina-2068734941.html
Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье
Певицу Ларису Долину сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:32:00+03:00
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Певицу Ларису Долину сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина
и ее родственники
сняты с регистрационного учета", — сказала она.
На минувшей неделе служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Сегодня истекает срок, когда она может выехать добровольно.
Тем временем сотрудники ФССП уже осмотрели квартиру на наличие "вещей должника". Сама Долина
, предположительно, еще не вернулась в Москву
после отдыха в ОАЭ.
Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.