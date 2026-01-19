Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье

Автомобиль Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье

Автомобиль Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Певицу Ларису Долину сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

На минувшей неделе служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Сегодня истекает срок, когда она может выехать добровольно.

Тем временем сотрудники ФССП уже осмотрели квартиру на наличие "вещей должника". Сама Долина , предположительно, еще не вернулась в Москву после отдыха в ОАЭ.

Афера с квартирой

Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы . Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.