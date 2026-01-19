Рейтинг@Mail.ru
Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
11:32 19.01.2026 (обновлено: 12:09 19.01.2026)
Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье
Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
Долину сняли с регистрационного учета в квартире, сообщила адвокат Лурье
Певицу Ларису Долину сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский | Автомобиль Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Певицу Ларису Долину сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета", — сказала она.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
17 января, 15:24
На минувшей неделе служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Сегодня истекает срок, когда она может выехать добровольно.
Тем временем сотрудники ФССП уже осмотрели квартиру на наличие "вещей должника". Сама Долина, предположительно, еще не вернулась в Москву после отдыха в ОАЭ.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Концерты Долиной оказались под угрозой срыва, сообщили СМИ
15 января, 18:15

Афера с квартирой

Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие
08:00
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
 
