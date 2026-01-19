Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"
19:59 19.01.2026 (обновлено: 22:35 19.01.2026)
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в парламент законопроект, направленный на защиту прав
дело о квартире долиной
жилье
москва
михаил делягин
госдума рф
московский городской суд
справедливая россия
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от "эффекта Долиной"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в парламент законопроект, направленный на защиту прав покупателей жилой недвижимости, которые не знали об обмане продавца третьими лицами. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.
"Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами (так называемые "возвратные" продажи или "случай Долиной")", — говорится в пояснительной записке на сайте.
Отмечается, что этот недостаток закона используют введенные в заблуждение продавцы, а также мошенникии, которые зачастую действуют совместно с собственниками, чтобы оспорить сделку после получения денег.
Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 179 Гражданского кодекса, в которой описывается недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Отмечается, что сейчас формулировка статьи является крайне размытой.
Инициатива предполагает изменить подход и обязать продавца доказывать, что покупатель был или должен был быть в курсе обмана, тогда как в настоящее время свою невиновность должен отстаивать покупатель.
По мнению депутата, такая мера ограничит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества.
Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее.
