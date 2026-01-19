В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в парламент законопроект, направленный на защиту прав покупателей жилой недвижимости, которые не знали об обмане продавца третьими лицами. Текст законопроекта Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в парламент законопроект, направленный на защиту прав покупателей жилой недвижимости, которые не знали об обмане продавца третьими лицами. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами (так называемые "возвратные" продажи или "случай Долиной")", — говорится в пояснительной записке на сайте.

Отмечается, что этот недостаток закона используют введенные в заблуждение продавцы, а также мошенникии, которые зачастую действуют совместно с собственниками, чтобы оспорить сделку после получения денег.

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 179 Гражданского кодекса, в которой описывается недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Отмечается, что сейчас формулировка статьи является крайне размытой.

Инициатива предполагает изменить подход и обязать продавца доказывать, что покупатель был или должен был быть в курсе обмана, тогда как в настоящее время свою невиновность должен отстаивать покупатель.

По мнению депутата, такая мера ограничит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества.

Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы . Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.