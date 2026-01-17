Рейтинг@Mail.ru
15:17 17.01.2026
СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной
СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной
Пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной, сообщил Telegram-канал Mash.
россия, москва, лариса долина, московский городской суд, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной, сообщил Telegram-канал Mash.
"Продавцы массово уходят от формулировок про "давление" и "обман". Вместо этого ссылаются статью 177 ГК России — мол, не осознавали, что делают, из‑за проблем с головой", — говорится в публикации.
В качестве примера приводится случай, произошедший в 2024 году, когда 70-летняя Ольга Ф. продала свое жилье 47-летней Эмме В., которая взяла квартиру в ипотеку на 28 лет.
"Сделку заключали больше двух часов: Ольга предоставила покупательнице справку о полной дееспособности. Затем по классике заявила, что передала все вырученные деньги мошенникам и обратилась в суд. Однако после победы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде Ольга сменила стратегию — теперь пенсионерка настаивает на своей невменяемости в момент продажи квартиры", — отмечается в материале.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.

В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.

В этот же день в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве подтвердили, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении артистки.
