СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пожилые продавцы квартир начали ссылаться на собственную невменяемость для возврата жилья после дела Ларисы Долиной, сообщил Telegram-канал Mash.
"Продавцы массово уходят от формулировок про "давление" и "обман". Вместо этого ссылаются статью 177 ГК России — мол, не осознавали, что делают, из‑за проблем с головой", — говорится в публикации.
В качестве примера приводится случай, произошедший в 2024 году, когда 70-летняя Ольга Ф. продала свое жилье 47-летней Эмме В., которая взяла квартиру в ипотеку на 28 лет.
"Сделку заключали больше двух часов: Ольга предоставила покупательнице справку о полной дееспособности. Затем по классике заявила, что передала все вырученные деньги мошенникам и обратилась в суд. Однако после победы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде Ольга сменила стратегию — теперь пенсионерка настаивает на своей невменяемости в момент продажи квартиры", — отмечается в материале.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.
В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.
В этот же день в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве подтвердили, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении артистки.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко в субботу сообщила, что певица уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января.
В понедельник Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры.
В этот же день в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве подтвердили, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении артистки.