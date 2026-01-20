Рейтинг@Mail.ru
Переезд не помешает Долиной заниматься творчеством, заявил ее директор
20.01.2026
16:02 20.01.2026
Переезд не помешает Долиной заниматься творчеством, заявил ее директор
Переезд не помешает певице Ларисе Долиной продолжать заниматься творчеством, заявил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. РИА Новости, 20.01.2026
Переезд не помешает Долиной заниматься творчеством, заявил ее директор

Пудовкин: переезд не помешает Долиной продолжать творчество и выступать

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Переезд не помешает певице Ларисе Долиной продолжать заниматься творчеством, заявил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.
"Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любым другим квартирным или бытовым вопросам никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы. Что и происходит постоянно", - заявил представитель певицы.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры.
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Заголовок открываемого материала