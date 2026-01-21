https://ria.ru/20260121/proizvodstvo-2069191689.html
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП
Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках больше не значится в базе Федеральной службы судебных... РИА Новости, 21.01.2026
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках больше не значится в базе Федеральной службы судебных приставов, выяснило РИА Новости.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
На прошлой неделе производство о выселении певицы появилось в базе службы приставов. Указывалось, что оно было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы
25 декабря прошлого года. В понедельник приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире, затем ключи от жилья были переданы законной владелице.
По данным на 21 января, производство о принудительном выселении в отношении Долиной исчезло из базы приставов, на нее больше не возбуждено производств.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.