Рейтинг@Mail.ru
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/proizvodstvo-2069191689.html
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП - РИА Новости, 21.01.2026
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП
Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках больше не значится в базе Федеральной службы судебных... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:02:00+03:00
2026-01-21T01:02:00+03:00
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20260120/dolina-2069173230.html
https://ria.ru/20260120/dolina-2069026238.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Производство о выселении Долиной больше не значится в базе ФССП

РИА Новости: в базе ФССП больше не значится производство о выселении Долиной

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках больше не значится в базе Федеральной службы судебных приставов, выяснило РИА Новости.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Долина заявила журналистам, что хорошо устроилась на новом месте жительства - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
Вчера, 22:34
На прошлой неделе производство о выселении певицы появилось в базе службы приставов. Указывалось, что оно было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря прошлого года. В понедельник приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире, затем ключи от жилья были переданы законной владелице.
По данным на 21 января, производство о принудительном выселении в отношении Долиной исчезло из базы приставов, на нее больше не возбуждено производств.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Схема Долиной 2.0": с чем столкнулся рынок жилья
Вчера, 17:28
 
МоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала