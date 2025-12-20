Адвокат рассказал, какие еще квартиры рискует потерять Долина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Дзинтари из-за национализации, такое мнение Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Дзинтари из-за национализации, такое мнение выразил адвокат Александр Бенхин в интервью изданию "Абзац".

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям", — пояснил он.

По словам эксперта, поскольку Долина не может оплатить долги за ЖКХ, то эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд, чтобы конфисковать имущество.

"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные", — рассказал адвокат.

В прошлом году Telegram-канал SHOT сообщал, что Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе "Янтарная резиденция" в районе Дзинтари на побережье Рижского залива после рождения внучки — в конце 2011 года. В собственности у певицы двушка и четырехкомнатная квартира.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.