Адвокат рассказал, какие еще квартиры рискует потерять Долина - РИА Новости, 20.12.2025
01:44 20.12.2025
Адвокат рассказал, какие еще квартиры рискует потерять Долина
Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Дзинтари из-за национализации, такое мнение выразил адвокат Александр Бенхин в интервью...
в мире
латвия
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
латвия
москва
в мире, латвия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
В мире, Латвия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат рассказал, какие еще квартиры рискует потерять Долина

Адвокат Бенхин: Долина рискует лишиться еще двух квартир в Латвии

Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Дзинтари из-за национализации, такое мнение выразил адвокат Александр Бенхин в интервью изданию "Абзац".
"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям", — пояснил он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Долина обратилась в полицию уже после попытки Лурье забрать квартиру
Вчера, 08:24
По словам эксперта, поскольку Долина не может оплатить долги за ЖКХ, то эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд, чтобы конфисковать имущество.
"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные", — рассказал адвокат.
В прошлом году Telegram-канал SHOT сообщал, что Долина приобрела недвижимость в жилом комплексе "Янтарная резиденция" в районе Дзинтари на побережье Рижского залива после рождения внучки — в конце 2011 года. В собственности у певицы двушка и четырехкомнатная квартира.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры
Вчера, 03:38
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Во вторник ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Агентство недвижимости вернуло Долиной две трети комиссионных
В миреЛатвияМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
