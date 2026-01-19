https://ria.ru/20260119/dolina-2068802498.html
Долина освободила квартиру 5 января, заявила адвокат певицы
Адвокат Пухова: квартира Долиной была освобождена и готова к передаче 5 января
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, проданная Ларисой Долиной, была освобождена с 5 января и готова к передаче, сторона Полины Лурье по разным причинам отказывалась забрать ключи, сообщила журналистам адвокат Долиной Мария Пухова.
"С 5 января квартира освобождена и была готова к передаче. Сегодня судебные приставы пришли в квартиру и убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок, и составили соответствующий акт проверки добровольного исполнения требований суда... С 5 января мы уже неоднократно предлагали принять квартиру, забрать ключи, но получали соответствующие отказы по тем или иным основаниям", - сказала Пухова.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
. Сегодня ключи от квартиры были переданы Лурье.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.