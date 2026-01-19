Долина освободила квартиру 5 января, заявила адвокат певицы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, проданная Ларисой Долиной, была освобождена с 5 января и готова к передаче, сторона Полины Лурье по разным причинам отказывалась забрать ключи, сообщила журналистам адвокат Долиной Мария Пухова.

"С 5 января квартира освобождена и была готова к передаче. Сегодня судебные приставы пришли в квартиру и убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок, и составили соответствующий акт проверки добровольного исполнения требований суда... С 5 января мы уже неоднократно предлагали принять квартиру, забрать ключи, но получали соответствующие отказы по тем или иным основаниям", - сказала Пухова.