Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда - РИА Новости, 12.01.2026
18:38 12.01.2026
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Певица Лариса Долина. Архивное фото
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за возможных земельных нарушений, следует из жалобы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Рыськов рассказал РИА Новости, что жалоба на возможные нарушения со стороны Долиной подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области, в понедельник её зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи. Земельные участки Долиной, по мнению Рыськова, попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
Вчера, 13:06
"Установить состав и степень ущерба, причинённого почвенному покрову и природному рельефу. Привлечь гражданку Долину к административной ответственности по статье 8.42 КоАП РФ", - говорится в тексте жалобы.
По данным Рыськова, в границах прибрежной защитной полосы водного объекта ручья без названия в Подмосковье в интересах Долиной Ларисы Александровны выполнен земляной котлован под пруд площадью 230 квадратных метров и периметром 68,68 метра. Работы выполнялись с использованием тяжёлой техники, что сопровождалось полным или частичным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, нарушением естественного рельефа местности, говорится в жалобе.
Предприниматель полагает, что речь может идти о реальном экологическом ущербе, так как природная территория была трансформирована под частные цели.
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
Вчера, 14:06
 
