Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за возможных земельных нарушений, следует из жалобы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее Рыськов рассказал РИА Новости, что жалоба на возможные нарушения со стороны Долиной подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области , в понедельник её зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи . Земельные участки Долиной, по мнению Рыськова, попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом.

"Установить состав и степень ущерба, причинённого почвенному покрову и природному рельефу. Привлечь гражданку Долину к административной ответственности по статье 8.42 КоАП РФ", - говорится в тексте жалобы.

По данным Рыськова, в границах прибрежной защитной полосы водного объекта ручья без названия в Подмосковье в интересах Долиной Ларисы Александровны выполнен земляной котлован под пруд площадью 230 квадратных метров и периметром 68,68 метра. Работы выполнялись с использованием тяжёлой техники, что сопровождалось полным или частичным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, нарушением естественного рельефа местности, говорится в жалобе.

Предприниматель полагает, что речь может идти о реальном экологическом ущербе, так как природная территория была трансформирована под частные цели.

РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.