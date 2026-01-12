https://ria.ru/20260112/dolina-2067435683.html
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области привлечь певицу Ларису Долину к административной...
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за возможных земельных нарушений, следует из жалобы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Рыськов рассказал РИА Новости, что жалоба на возможные нарушения со стороны Долиной подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области
, в понедельник её зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи
. Земельные участки Долиной, по мнению Рыськова, попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом.
"Установить состав и степень ущерба, причинённого почвенному покрову и природному рельефу. Привлечь гражданку Долину
к административной ответственности по статье 8.42 КоАП РФ", - говорится в тексте жалобы.
По данным Рыськова, в границах прибрежной защитной полосы водного объекта ручья без названия в Подмосковье в интересах Долиной Ларисы Александровны выполнен земляной котлован под пруд площадью 230 квадратных метров и периметром 68,68 метра. Работы выполнялись с использованием тяжёлой техники, что сопровождалось полным или частичным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, нарушением естественного рельефа местности, говорится в жалобе.
Предприниматель полагает, что речь может идти о реальном экологическом ущербе, так как природная территория была трансформирована под частные цели.
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ
) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.