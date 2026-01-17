Организаторы рассказали о рисках срыва концерта Долиной в Обнинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Организаторы концерта Ларисы Долиной в Обнинске Калужской области 8 марта, на который продано порядка 15 процентов билетов, заявили РИА Новости, что после новогодних праздников покупаемость всегда низкая, и рано судить о рисках срыва мероприятия.

Концерт Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске запланирован на 18.00 мск 8 марта. Организаторы обещают, что "Лариса Долина и её команда музыкантов создадут неповторимую атмосферу, которая запомнится зрителям на долгие годы". В зале городского Дворца культуры порядка 700 мест, из них на данный момент на схеме по выбору билетов для покупки заняты чуть более 100 мест.

В ответ на вопрос, каковы риски, что концерт не состоится, коммерческий директор организатора концерта ООО "ТКА Звездный дождь" Александра Ясько отметила, что "пока сложно сказать".

« "За два месяца никто не загадывает. Мы примерно за две недели, а иногда и за неделю оцениваем рентабельность мероприятия. Потому что основные продажи обычно идут примерно за две недели до концерта", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас очень мало кто покупает билеты сильно заранее.

"Ну и к тому же сейчас январь, этот месяц просаживается по финансами. Сами понимаете – после новогодних праздников кто-то откладывает такие покупки", - добавила она.

Собеседница затруднилась сказать, сколько билетов необходимо продать, чтобы концерт состоялся.