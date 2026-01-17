Рейтинг@Mail.ru
Организаторы рассказали о рисках срыва концерта Долиной в Обнинске - РИА Новости, 17.01.2026
Культура
 
01:50 17.01.2026
Организаторы рассказали о рисках срыва концерта Долиной в Обнинске
Организаторы концерта Ларисы Долиной в Обнинске Калужской области 8 марта, на который продано порядка 15 процентов билетов, заявили РИА Новости, что после...
Новости
Организаторы рассказали о рисках срыва концерта Долиной в Обнинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Организаторы концерта Ларисы Долиной в Обнинске Калужской области 8 марта, на который продано порядка 15 процентов билетов, заявили РИА Новости, что после новогодних праздников покупаемость всегда низкая, и рано судить о рисках срыва мероприятия.
Концерт Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске запланирован на 18.00 мск 8 марта. Организаторы обещают, что "Лариса Долина и её команда музыкантов создадут неповторимую атмосферу, которая запомнится зрителям на долгие годы". В зале городского Дворца культуры порядка 700 мест, из них на данный момент на схеме по выбору билетов для покупки заняты чуть более 100 мест.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной
4 января, 20:16
В ответ на вопрос, каковы риски, что концерт не состоится, коммерческий директор организатора концерта ООО "ТКА Звездный дождь" Александра Ясько отметила, что "пока сложно сказать".
«
"За два месяца никто не загадывает. Мы примерно за две недели, а иногда и за неделю оцениваем рентабельность мероприятия. Потому что основные продажи обычно идут примерно за две недели до концерта", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас очень мало кто покупает билеты сильно заранее.
"Ну и к тому же сейчас январь, этот месяц просаживается по финансами. Сами понимаете – после новогодних праздников кто-то откладывает такие покупки", - добавила она.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Туле отменили концерт Ларисы Долиной
21 декабря 2025, 01:16
Собеседница затруднилась сказать, сколько билетов необходимо продать, чтобы концерт состоялся.
Ранее в Туле был отменен намеченный на 4 января концерт Долиной. Организаторы не смогли продать 344 билета из 724. Директор компании-организатора концерта Владислав Серенко рассказал РИА Новости, что концерт отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки". Проблема с продажей билетов отмечается, по данным РИА Новости, и на концерт Долиной в баре Petter в Москве 27 января. По данным на 13 января, то есть за две недели до события, было продано только 20% от общего числа билетов.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Зачем же так?": Поплавская задала всего один вопрос Ларисе Долиной
Вчера, 15:42
 
КультураОбнинскКалужская областьТулаЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойКультура
 
 
