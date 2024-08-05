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Биография Ильи Репина

Биография Ильи Репина - РИА Новости, 05.08.2024

Биография Ильи Репина

Русский художник-живописец Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля по старому стилю) 1844 года в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:00

2024-08-05T02:00

2024-08-05T02:00

справки

илья репин

императорская академия художеств

принстонский университет

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Русский художник-живописец Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля по старому стилю) 1844 года в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи (ныне – Украина) в семье военного поселенца.Два года учился в школе топографов. В 1863 году учился в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге у художников Рудольфа Жуковского и Ивана Крамского. В 1871 году Репин окончил Петербургскую академию художеств (бывшая Императорская академия художеств, ныне – Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е. Репина). Будучи студентом, в 1869 году был награжден малой золотой медалью за картину "Иов и его друзья". В 1871 году за свою дипломную работу "Воскрешение дочери Иаира" Репин получил большую золотую медаль. Был подмастерьем в иконописной мастерской у живописца Ивана Бунакова.Работал с кочевой артелью иконописцев.В период учебы несколько лет писал иконы, выполнял росписи для чугуевских церквей.В 1870 году во время путешествия по Волге Репин написал много этюдов и эскизов. По некоторым из них он создал картину "Бурлаки на Волге" (1870-1873). Она была удостоена медали имени Виже-Лебрен "За экспрессию". На Всемирной выставке в Вене (1873) завоевала бронзовую медаль и была куплена великим князем Владимиром Александровичем. Полотно принадлежит к числу выдающихся произведений русской живописи. В 1873-1876 годах путешествовал по Европе. В Париже написал "Парижское кафе" и "Садко". Посетил Вену, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Помпеи. По возвращении в Петербург Репин стал активным членом Товарищества передвижных выставок, к которому примкнул с 1874 года, но наиболее активное участие в его деятельности начал в 1882 году. В 1879 году на передвижной выставке появилась его картина "Правительница Софья Алексеевна в монастыре", в 1883 году – "Крестный ход в Курской губернии", в 1884 году – картина "Не ждали" и в 1885 году – "Иоанн Грозный и его сын Иван". В 1887 году Репин оставил Товарищество из-за несогласия с его замкнутой политикой. С 1876 года Илья Репин являлся академиком, а с 1893 года – действительным членом Императорской академии художеств.26 ноября 1891 года в залах Академии художеств одновременно открылись выставки Репина и Шишкина. Репин представил картины "По следу", "Явленная икона", "Арест пропагандиста", 35 портретов и более 250 этюдов и эскизов, а также полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", над которым работал несколько лет. После "Бурлаков" ни одна картина Репина не пользовалась такой популярностью, как "Запорожцы". В огромном числе репродукции она разошлась по всей стране, неоднократно посылалась на выставки за границу. В частности, в США (Чикаго, Нью-Йорк), Будапешт, где художник получил за нее большую золотую медаль, Стокгольм, где художник был удостоен шведско-норвежского ордена Вазы и командорского креста 2-й степени. В итоге картину приобрел император Александр III за 35 тысяч рублей.Репин был одним из лучших портретистов своего времени. Всего художник написал более двух тысяч портретов современников. Среди них – портреты писателей Льва Толстого (1887), Алексея Писемского (1880), Ивана Тургенева (1874), художественного критика Владимира Стасова (1883), мецената Павла Третьякова (1883), композитора, дирижера и пианиста Антона Рубинштейна (1887), художника Василия Поленова (1877) и многих других.В 1881 году в петербургском Николаевском военном госпитале за четыре сеанса Репин написал портрет тяжело больного композитора Модеста Мусоргского. Художник сумел создать яркий, во многом нетипичный для жанра классического портрета образ композитора. Репин также создал эффектный многофигурный портрет "Торжественное заседание Государственного совета" (1903), написанный с учениками Борисом Кустодиевым и Иваном Куликовым на правительственный заказ. Это грандиозное полотно – уникальное и по числу изображенных лиц (81), и по размерам, – впечатляет своей торжественностью и подлинной жизненностью. Будучи крупнейшим художественным произведением эпохи, картина стала ее историческим документом.Илья Репин вел активную педагогическую деятельность. С 1894 по 1907 год он занимал пост профессора-руководителя мастерской в Академии художеств, а в 1898-1899 годах был ее ректором. Одновременно в 1895-1899 годах преподавал в частной художественной студии княгини Марии Тенишевой в Санкт-Петербурге. Среди его учеников были Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Дмитрий Кардовский, Исаак Бродский, Аркадий Рылов и другие. Многие из них стали большими художниками. Репин в разные годы работал над библейскими сюжетами, образами Христа и сценами из его жизни, предлагая порой нетрадиционную трактовку новозаветных событийВ 1886 году появился цикл картин "Евангельские сюжеты", куда вошли картины "Шествие на Голгофу", "Христос и Иуда", "Предательство в Гефсиманском саду" и другие. Позже появились "Христос в Гефсиманском саду" (конец 1880-х годов), "Христос с чашей" (1894), "Тайная вечеря" (1903), "Николай Мирликийский освобождает от смерти трех невинно осужденных" (1888), "Давид и Голиаф" (1915), "Голгофа" (1921-1925, музей Принстонского университета, США). Именно при покупке картины "Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных" в 1889 году император Александр III объявил о создании главного национального музея России – Русского музея. Летом 1898 года Репин совершил путешествие в Палестину по библейским местам.Последние 30 лет своей жизни (с 1899 года) художник прожил в имении "Пенаты" в поселке Куоккале под Петербургом (Российская империя, в 1917-1940 годах – территория Финляндии, ныне – поселок Репино, Ленинградская область). Здесь он снова писал начатую в 1870-х годах картину "Крестный ход в дубовом лесу", создал новые варианты картин "Иван Грозный и сын Иван" ("Сыноубийца" в 1909 году) и "Дуэль" ("Поединок" в 1913 году). Было написано несколько десятков портретов, картины "На разведке" (1904), "Манифестация 17 октября 1905 года" (1907-1911), "В осажденной Москве" и "Защитники Москвы" (1912), "Козьма Крючков" и "Бельгийский король Альберт в бою" (1914-1915), "В атаку с сестрой" (1915-1917), а также "Пушкин на набережной Невы", над которой Репин работал более 30 лет. В 1917 году Репин создал новый вариант "Бурлаков" под названием "Быдло империализма", тем самым приветствуя революцию в России. Позже, разлученный с родиной, когда Финляндия стала независимой, неоднократно выражал неприятие нового советского режима. В 1920 году передал в дар Финляндскому художественному обществу в Хельсинки 23 картины русских художников и семь своих полотен. Был избран почетным членом Финляндского художественного общества. Правительство Финляндии наградило художника Командорским крестом ордена Белой розы "за службу на благо государства и народа". Последним его полотном стала картина "Гопак. Танец запорожских казаков" (1926-1930).В 1927 году в Хельсинки состоялась последняя прижизненная выставка художника. Большое внимание на ней привлекли картины "Голгофа" и "Священник".Ведущим направлением творчества Репина считается реализм, однако стиль некоторых картин Репина близок к импрессионизму. Едва ли не самый знаменитый передвижник, Репин оставил множество разножанровых полотен. В историю живописи вошли бытовые, портретные, пейзажные работы мастера, исторические полотна. Репин известен как виртуоз различных живописных техник, знаток композиции и колористики. Его кисти также принадлежат книжные иллюстрации и графика.29 сентября 1930 года Илья Репин скончался в имении "Пенаты". Похоронен в парке усадьбы, который был создан его руками и по его замыслам.Илья Репин был женат на Вере Шевцовой (1854-1918), с которой расстался после 15 лет брака. Позже гражданской женой живописца стала писательница Наталья Нордман (1863-1914), известная под псевдонимом Северова. Их союз также просуществовал 15 лет. От первого брака у Ильи Репина было четверо детей: дочери Вера, Надежда и Татьяна, сын Юрий, ставший художником.В 1937 году под редакцией поэта и публициста Корнея Чуковского вышел сборник литературных работ и писем Репина "Далекое близкое". Книга выдержала более десятка переизданий и была переведена на многие иностранные языки.В июне 1940 года в усадьбе "Пенаты" открылся Мемориальный музей Ильи Репина, став одним из первых в стране мемориальных музеев под покровительством Российской академии художеств. Был восстановлен в 1950-1960-е годы.В 1944 году имя Репина было присвоено Институту живописи, скульптуры и архитектуры (ныне – Санкт-Петербургская Академия Художеств имени Ильи Репина).В 1948 году поселок Куоккала был переименован в Репино.В 1952 году именем Репина были названы улица (бывший Соловьевский переулок в Василеостровском районе), площадь (бывшая Калинкина в Октябрьском районе) в Ленинграде (Санкт-Петербурге).В 1957 году на Приморском шоссе, рядом с Репино художнику был установлен памятник.В 1958 году в Москве был открыт памятник художнику на Болотной площади, в 1962-1993 годах называвшейся площадью Репина. Мемориальные музеи Репина также были открыты в Чугуеве, где живописец жил с семьей с 1876 по 1877 год, в Белоруссии в усадьбе "Здравнево", где художник проживал в 1892-1904 годах, в российском селе Ширяево Самарской области, где жил художник во время своего путешествия по Волге в 1870 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

репино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, илья репин, императорская академия художеств, принстонский университет, русский музей, репино, санкт-петербург