Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

Как следует из реестра, нарушение Московского международного университета заключается, в частности, в том, что это учебное заведение не зачислило на платное место поступающего, прошедшего по конкурсу и заключившего договор об образовании. Санкт-Петербургская академия художеств не опубликовала на своем сайте необходимую информацию, а Ивановский государственный энергетический университет ознакомил учащегося с отзывом и рецензиями на его выпускную работу позже чем за пять дней до защиты.