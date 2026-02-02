https://ria.ru/20260202/rosobrnadzor-2071708039.html
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам - РИА Новости, 02.02.2026
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам
Рособрнадзор вынес предостережения 11 российским вузам, в том числе Санкт-Петербургской академии художеств и Московскому международному университету. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:57:00+03:00
2026-02-02T13:57:00+03:00
2026-02-02T18:34:00+03:00
илья репин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571690074_0:156:3083:1890_1920x0_80_0_0_34ae8004dddf4dd15eeb6572b2aa8195.jpg
https://ria.ru/20260126/rosobrnadzor-2070332197.html
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам за нарушения требований
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 11 российским вузам, в том числе Санкт-Петербургской академии художеств и Московскому международному университету.
"Рособрнадзор
объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — говорится на сайте
ведомства.
1) Московский международный университет;
2) Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;
3) Институт международных связей;
4) Столичную финансово-гуманитарную академию;
5) Московскую академию предпринимательства;
6) Институт театрального искусства имени П. М. Ершова;
7) Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;
8) Уральский институт коммерции и права;
9) Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;
10) Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина;
11) Московский университет имени С. Ю. Витте.
Всем вузам предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Как следует из реестра, нарушение Московского международного университета заключается, в частности, в том, что это учебное заведение не зачислило на платное место поступающего, прошедшего по конкурсу и заключившего договор об образовании. Санкт-Петербургская академия художеств не опубликовала на своем сайте необходимую информацию, а Ивановский государственный энергетический университет ознакомил учащегося с отзывом и рецензиями на его выпускную работу позже чем за пять дней до защиты.