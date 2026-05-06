В Венеции прошла презентация российского павильона на Биеннале искусства

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венеции прошла презентация российского павильона на Биеннале современного искусства.

Россия впервые с 2022 года представляет программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работают разные авторы, в том числе и из Латинской Америки.

Павильон будет закрыт для публики с 5 по 8 мая, в нем пройдут аудиовизуальные перформансы, а с 9 мая всем желающим будет представлен фильм и документация проекта "Дерево укоренено в небе".

РИМ, 6 мая - РИА Новости. Презентация российского павильона на Биеннале современного искусства прошла в Венеции в садах Джардини на фоне скандала из-за приглашения России на всемирно известную выставку, передает корреспондент РИА Новости.

После отсутствия Россия впервые с 2022 года представляет программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работают разные авторы, в том числе и из Латинской Америки

Павильон будет закрыт для публики, с 5 по 8 мая в нем пройдут аудиовизуальные перформансы и будут записаны выступления артистов-участников, а вход будет осуществляться по приглашениям для профессиональной публики. С 9 мая до завершения работы Биеннале в конце ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта "Дерево укоренено в небе", а сам павильон будет доступен только снаружи в формате видеоэкрана, который закроет входную группу в историческое здание.

Венеция встретила презентацию российского павильона проливным дождем, который заставил промокнуть многочисленных посетителей, стоявших в очереди в Сады Джардини.

Одним из перфомансов, свидетелем которого стали посетители российского павильона, стало выступление хорового ансамбля Intrada, который специализируется на старинной музыке российской глубинки.

Как заявил журналистам посол РФ в Риме Алексей Парамонов , Россия на Биеннале "присутствует в этом году в полном смысле этого слова".

"Это проект группы молодых авторов. которые, мне кажется, как раз и представляют образ России сегодняшней, но в какой-то степени будущей России, широкой и открытой миру, которая является не только европейской, но и ведущей евразийской державой", - подчеркнул дипломат.

Говоря о протестах, которые сопровождали павильон, Парамонов заявил, что "в какой-то степени, может, они тоже являются частью Биеннале".

"Бывают какие-то странные люди, заходят с какими-то лозунгами, плакатами, но если кому-то нравится что-то выражать, какие-то свои мысли или свои настроения, по правилам Биеннале это не запрещено", - сообщил посол.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности регулируются дирекцией Биеннале, которая сама определяют степень угроз и уровень протестных акций. "Заблокировав проход, они помешали не работе павильона, а посетителям всей выставки", - отметил Парамонов.

Приглашение России со стороны Фонда Биеннале вызвало настоящий скандал после того, как против открытия павильона выступило министерство культуры Италии , а затем и Еврокомиссия. Брюссель , заявив о том, что участие России в выставке нарушает режим санкций, лишил Венецианскую биеннале гранта в размере двух миллионов евро. Биеннале в ответ сообщила, что "отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства".

На фоне полемики жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах. В конце апреля жюри Биеннале ушло в отставку, а Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.

Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко сообщил, что хотел пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения". Министерство культуры Италии направило инспекторов в Фонд Венецианской биеннале для изучения документов, касающихся не только российского павильона, но также экспозиций Израиля и Ирана

Казимир Малевич, Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева . С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.