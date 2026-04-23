ЕК приостановила финансирование Венецианской биеннале из-за России
13:28 23.04.2026 (обновлено: 13:38 23.04.2026)
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования из-за возвращения России.
  • Москва примет участие в мероприятии после четырехлетнего перерыва с проектом "Дерево укоренено в небе".
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с возвращением России, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Наша позиция предельно ясна. Мы решительно осуждаем тот факт, что фонд "Биеннале" позволил вновь открыть российский павильон на художественной выставке. Эта позиция однозначна. В данном контексте существует только один действующий грант - в размере 2 миллионов на ближайшие три года, - и именно его мы намерены прекратить или приостановить", - сказал он.
Ренье добавил, что Еврокомиссия уже отправила письмо об этом организатором.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом "Дерево укоренено в небе". Минкультуры Италии заявило, что руководство Венецианской биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии России в этом престижном форуме искусств.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
