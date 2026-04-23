ЕК приостановила финансирование Венецианской биеннале из-за России

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с возвращением России, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"Наша позиция предельно ясна. Мы решительно осуждаем тот факт, что фонд "Биеннале" позволил вновь открыть российский павильон на художественной выставке. Эта позиция однозначна. В данном контексте существует только один действующий грант - в размере 2 миллионов на ближайшие три года, - и именно его мы намерены прекратить или приостановить", - сказал он.