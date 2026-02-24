Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
Среди лотов также заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах - 1 миллиард рублей.
Прокуратура вновь потребовала изъять картины Рериха и его сыновей
19 февраля, 23:10
"Жемчужиной собрания эксперты называют пейзаж "Лунная ночь в Крыму" кисти Ивана Айвазовского, 1861 год. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, топ-лотом эксперты называют пейзаж Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" 1989 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Государственной Третьяковской галерее - в 1938 и 1960 годах, а также в Государственном Русском музее в 1960-1961 годах. По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, пейзаж "Восход луны. Деревня" исполнен в типичной для Исаака Левитана манере.
На аукционе будет также представлено 25 портретов. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Ильи Репина 1917 года. В пресс-службе рассказали, что картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения достигает 45 миллионов рублей.
Среди портретов также оказалось полотно Валентина Серова "За шитьем" стоимостью 50 миллионов рублей.
В Москве рецидивистка украла картину за 50 тысяч рублей
13 февраля, 13:43
Примечательна также ещё одна работа Айвазовского - рисунок "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I.
"Находясь на борту пароходофрегата "Владимир" — русский император Николай I — возвращаясь в Россию из европейского путешествия, обращаясь к командиру судна по поводу гребных колёс сказал: "Вот это я понимаю махины… Знаешь, я против гребных винтов. Какие-то маленькие, юркие, скрытные, не видно, как и работают. Что бы там не говорили, не верю я в них"… Примечательна еще одна историческая деталь, всего спустя год после этого путешествия пароходофрегат "Владимир" был задействован в первом в мировой истории морском бое между паровыми кораблями", - рассказал Подстаницкий.
Интерес для коллекционеров представляет и полотно кисти Василия Поленова "Палестинский дворик" 1881-1882 годов, эстимейт которой за подписью художника составляет 12 миллионов рублей.
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина
12 февраля, 13:40