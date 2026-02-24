Рейтинг@Mail.ru
Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2026
08:47 24.02.2026
Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей
Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2026
Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей
Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака... РИА Новости, 24.02.2026
москва
россия
иван айвазовский
государственный русский музей
москва, россия, иван айвазовский, государственный русский музей
Москва, Россия, Иван Айвазовский, Государственный Русский музей
Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей

Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Айвазовского выставят на торги в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Посетитель у картины "Портрет И. Айвазовского" работы А. Тыранова
Посетитель у картины Портрет И. Айвазовского работы А. Тыранова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Посетитель у картины "Портрет И. Айвазовского" работы А. Тыранова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
Среди лотов также заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость коллекции на торгах - 1 миллиард рублей.
"Жемчужиной собрания эксперты называют пейзаж "Лунная ночь в Крыму" кисти Ивана Айвазовского, 1861 год. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, топ-лотом эксперты называют пейзаж Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" 1989 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Государственной Третьяковской галерее - в 1938 и 1960 годах, а также в Государственном Русском музее в 1960-1961 годах. По словам историка искусств и коллекционера Сергея Подстаницкого, пейзаж "Восход луны. Деревня" исполнен в типичной для Исаака Левитана манере.
На аукционе будет также представлено 25 портретов. Центральное место среди них занимает "Нарцисс" Ильи Репина 1917 года. В пресс-службе рассказали, что картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и покровителем искусств Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения достигает 45 миллионов рублей.
Среди портретов также оказалось полотно Валентина Серова "За шитьем" стоимостью 50 миллионов рублей.
Примечательна также ещё одна работа Айвазовского - рисунок "Пароходофрегат Владимир" 1852 года, на котором художник путешествовал с императором Николаем I.
"Находясь на борту пароходофрегата "Владимир" — русский император Николай I — возвращаясь в Россию из европейского путешествия, обращаясь к командиру судна по поводу гребных колёс сказал: "Вот это я понимаю махины… Знаешь, я против гребных винтов. Какие-то маленькие, юркие, скрытные, не видно, как и работают. Что бы там не говорили, не верю я в них"… Примечательна еще одна историческая деталь, всего спустя год после этого путешествия пароходофрегат "Владимир" был задействован в первом в мировой истории морском бое между паровыми кораблями", - рассказал Подстаницкий.
Интерес для коллекционеров представляет и полотно кисти Василия Поленова "Палестинский дворик" 1881-1882 годов, эстимейт которой за подписью художника составляет 12 миллионов рублей.
МоскваРоссияИван АйвазовскийГосударственный Русский музей
 
 
