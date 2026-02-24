Пейзаж Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Ивана Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 миллионов рублей, также на аукционе 1 марта будут представлены картины Исаака Левитана "Восход луны. Деревня" за 50 миллионов рублей и "Нарцисс" Ильи Репина за 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.