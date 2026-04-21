Каллас пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России - РИА Новости, 21.04.2026
19:51 21.04.2026
Каллас пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возвращение России на Венецианскую биеннале «морально неправильно» и ЕС намерен сократить ее финансирование.
  • Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом «Дерево укоренено в небе».
  • Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возвращение России на Венецианскую биеннале "морально неправильно", ЕС намерен сократить её финансирование.
"Ей (России - ред.) не должно быть позволено выставляться - возвращение России на Венецианскую биеннале морально неправильно, и ЕС также намерен сократить её финансирование", - сказала она на пресс-конференции.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом "Дерево укоренено в небе". Минкультуры Италии заявило, что руководство Венецианской биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии России в этом престижном форуме искусств.
Венецианская Биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
