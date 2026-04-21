Каллас пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возвращение России на Венецианскую биеннале "морально неправильно", ЕС намерен сократить её финансирование.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом "Дерево укоренено в небе". Минкультуры Италии заявило, что руководство Венецианской биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии России в этом престижном форуме искусств.
Венецианская Биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
Певец Аль Бано пообещал выучить русский язык
18 апреля, 22:04