Мединский прокомментировал изменение национальности Репина в финском музее

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя инцидент с изменением национальности художника Ильи Репина в финском художественном музее "Атенеум" на "украинца", заявил, что глупые и безграмотные люди будут всегда.
Ранее стало известно, что главный финский художественный музей "Атенеум" принял решение изменить национальность русского художника Ильи Репина на "украинца".
"Глупые безграмотные люди будут всегда", - сказал Мединский журналистам, комментируя ситуацию.
Он также отметил, что пока существуют такие люди, тенденция будет продолжаться, но "со временем мир станет умнее".
