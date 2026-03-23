Художники из Китая и России стали финалистами конкурса "Картина мира"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Финалистами второго сезона международного конкурса "Картина мира" стали четырнадцать молодых художников из одиннадцати стран мира, среди которых Китай, Вьетнам, Колумбия, Южная Корея и Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
"География финалистов подтвердила статус конкурса как глобальной платформы для диалога. В число победителей вошли художники из 11 стран", - говорится в сообщении.
Имена финалистов объявил творческий совет конкурса. Лауреатами стали три представительницы России - Анна Толстова, Наталья Морщакова и Арина Вилинчук, а также Орони Хоссаин из Бангладеша, Анастасия Генджи из Индонезии, Синь Суй из Китая, Мбоджи Ибрахима из Сенегала, Дженси Тэнзи из ДРК, Анджи Вега из Колумбии, Луонг Ли из Вьетнама, Соохюн Рю из Южной Кореи, Тяньхэ Ван из Китая, Амантур Юн из Кыргызстана и Роналд Нгум из Камеруна.
"Картина мира" доказала, что запрос на осмысленное искусство и уважение к национальным традициям сегодня объединяет художников из разных частей нашей планеты. Эти 14 работ станут основой для нового межкультурного диалога, который мы увидим в музейном пространстве", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", член творческого совета Наталья Попова.
Генеральный директор Третьяковской галереи, сопредседатель творческого совета Ольга Галактионова отметила, что участники не боялись работать со сложными композициями и большими формами, что говорит об их зрелости.
"Этот конкурс в очередной раз доказал, что искусство остается универсальным языком, способным говорить о самом главном: о жизни, памяти, семейных ценностях и культурных кодах, которые объединяют людей по всему миру", - сказала Галактионова.
Международный конкурс молодых художников "Картина мира" организован по инициативе компании "Иннопрактика". Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина.
Художница с аутизмом стала обладательницей премии Тернера, сообщили СМИ
10 декабря 2025, 04:59