Палитра с красками и кистями художника в мастерской. Архивное фото

Художники из Китая и России стали финалистами конкурса "Картина мира"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Финалистами второго сезона международного конкурса "Картина мира" стали четырнадцать молодых художников из одиннадцати стран мира, среди которых Китай, Вьетнам, Колумбия, Южная Корея и Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

"География финалистов подтвердила статус конкурса как глобальной платформы для диалога. В число победителей вошли художники из 11 стран", - говорится в сообщении.

Имена финалистов объявил творческий совет конкурса. Лауреатами стали три представительницы России - Анна Толстова, Наталья Морщакова и Арина Вилинчук, а также Орони Хоссаин из Бангладеша , Анастасия Генджи из Индонезии , Синь Суй из Китая , Мбоджи Ибрахима из Сенегала , Дженси Тэнзи из ДРК, Анджи Вега из Колумбии , Луонг Ли из Вьетнама , Соохюн Рю из Южной Кореи , Тяньхэ Ван из Китая, Амантур Юн из Кыргызстана и Роналд Нгум из Камеруна

"Картина мира" доказала, что запрос на осмысленное искусство и уважение к национальным традициям сегодня объединяет художников из разных частей нашей планеты. Эти 14 работ станут основой для нового межкультурного диалога, который мы увидим в музейном пространстве", - сказала первый заместитель генерального директора компании " Иннопрактика ", член творческого совета Наталья Попова

Генеральный директор Третьяковской галереи , сопредседатель творческого совета Ольга Галактионова отметила, что участники не боялись работать со сложными композициями и большими формами, что говорит об их зрелости.

"Этот конкурс в очередной раз доказал, что искусство остается универсальным языком, способным говорить о самом главном: о жизни, памяти, семейных ценностях и культурных кодах, которые объединяют людей по всему миру", - сказала Галактионова.