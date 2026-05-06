Украинские активистки пытаются заблокировать российский павильон в Венеции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа украинских активисток пытается заблокировать вход в российский павильон на Биеннале современного искусства в Венеции.
- Напротив здания находится группа из десятка протестующих.
- Три наиболее радикально настроенных девушки скандируют лозунги и держат плакаты против участия России в Биеннале.
ВЕНЕЦИЯ, 6 мая - РИА Новости. Группа украинских активисток пытается заблокировать вход в российский павильон на Биеннале современного искусства в Венеции, передает корреспондент РИА Новости.
Напротив здания находится группа из десятка протестующих. Три наиболее радикально настроенных девушки скандируют лозунги и держат плакаты против участия России в Биеннале.
Они встречают посетителей павильона и пытаются по-английски и по-итальянски отговорить их от входа в российское культурное пространство.
Вокруг павильона дежурит оцепление карабинеров в спецобмундировании. Они не вмешиваются в происходящее. Аккредитованная публика проходит внутрь павильона, где ранее состоялась презентация российского проекта. За обстановкой наблюдают несколько десятков посетителей других павильонов.
Утром у российского павильона состоялась акция протеста, которая привлекла группу людей из числа украинских активистов и укрывшихся за границей российских оппозиционеров.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представляет программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работают разные авторы, в том числе и из Латинской Америки.
Павильон будет закрыт для публики, с 5 по 8 мая в нем пройдут аудиовизуальные перформансы и будут записаны выступления артистов-участников, а вход будет осуществляться по приглашениям для профессиональной публики. С 9 мая до завершения работы Биеннале в конце ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта "Дерево укоренено в небе", а сам павильон будет доступен только снаружи в формате видеоэкрана, который закроет входную группу в историческое здание.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.