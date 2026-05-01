Жюри Венецианской биеннале объявила об отставке из-за участия России

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Международное жюри Венецианской биеннале искусства объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре, говорится в сообщении на сайте выставки.
Неделю назад Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона. Биеннале в ответ сообщила, что "отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства".
"В свете сегодняшней отставки членов жюри, а также в связи с исключительной ситуацией в международной геополитической сфере Венецианская биеннале приняла решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября", - говорится в коммюнике.
Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко сообщил, что хотел пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения".
Ранее жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.
Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.