МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Международное жюри Венецианской биеннале искусства объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре, говорится в сообщении на сайте выставки.

Неделю назад Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона. Биеннале в ответ сообщила, что "отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства".

"В свете сегодняшней отставки членов жюри, а также в связи с исключительной ситуацией в международной геополитической сфере Венецианская биеннале приняла решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября", - говорится в коммюнике.

Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко сообщил, что хотел пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения".

Ирана. На этой неделе итальянские СМИ сообщили, что министерство культуры Италии направило инспекторов в Фонд Венецианской биеннале из-за разрешения России открыть свой павильон. Чиновники запросят документацию, касающуюся не только российского павильона, но также экспозиций Израиля

Ранее жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.

Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".

Казимир Малевич, Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева . С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.