Выставка работ финалистов международного конкурса молодых художников "Картина мира" в филиале Третьяковской галереи в Самаре

Выставка работ финалистов международного конкурса молодых художников "Картина мира" в филиале Третьяковской галереи в Самаре

В Самаре открылась выставка работ финалистов конкурса "Картина мира"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Самаре в филиале Третьяковской галереи открылась выставка работ финалистов международного конкурса молодых художников "Картина мира".

Тема конкурса — "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества", организаторы получили 1631 оригинальное произведение из 56 стран.

В экспозиции представлены произведения, выполненные в различных техниках, а пространство выставки организовано как единый диалог культур, в котором художники из разных частей мира обращаются к близким и понятным каждому человеку темам.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выставка работ финалистов международного конкурса молодых художников "Картина мира" открылась в среду в филиале Третьяковской галереи в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".

"Сегодня Третьяковская галерея Самаре не только представляет масштабные выставочные проекты из собрания главного музея национального искусства России, но и открывает новые имена, поддерживает молодых авторов и создает условия для профессионального общения представителей художественного сообщества. Именно поэтому выставка работ финалистов конкурса "Картина мира", объединяющая молодых художников из разных стран мира, органично продолжает миссию филиала как площадки культурного диалога", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выставка станет итоговым мероприятием второго сезона конкурса.

Тема конкурса – "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества". Молодые художники предложили собственные интерпретации культурной памяти, национальной идентичности, семейных традиций и связи поколений. Организаторы получили 1631 оригинальное произведение из 56 стран.

В экспозицию вошли произведения, выполненные в различных техниках – от живописи и графики до цифрового искусства.

Уточняется, что пространство выставки организовано как единый диалог культур, в котором художники из разных частей мира обращаются к близким и понятным каждому человеку темам.

Особое место в экспозиции занимает специальная номинация "Вдохновленный русским", учрежденная к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. Она посвящена осмыслению влияния русской художественной школы и культурного наследия России на современное мировое искусство. Финалистом специальной номинации стал художник Луонг Као из Вьетнама, представивший собственное художественное прочтение образов и традиций, связанных с отражением русской культуры в общемировом контексте.