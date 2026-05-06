ЕК раскритиковала Италию из-за участия России в Биеннале, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
08:41 06.05.2026 (обновлено: 10:25 06.05.2026)
ЕК раскритиковала Италию из-за участия России в Биеннале, пишут СМИ

FT: ЕК обвинила Италию в несоблюдении санкций ЕС из-за участия РФ в Биеннале

© AP Photo / Luca Bruno — Посетители перед российским павильоном на Венецианской биеннале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия обвинила Италию в несоблюдении санкций ЕС из-за участия России в Венецианской биеннале.
  • Организаторы выставки заявили, что не нарушили международные правила и действовали в рамках своих полномочий.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ЕК обвинила Италию в неуважении европейских ценностей и несоблюдении санкций из-за участия России в Венецианской биеннале, пишет Financial Times.
Отечественный павильон на международной художественной выставке будет работать впервые за четыре года. Министерство культуры Италии отмечало, что решение об этом приняло руководство Биеннале. Европейская комиссия в ответ объявила о приостановке финансирования выставки в размере двух миллионов евро.
"Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС", — следует из писем агентства культуры ЕК, с которыми ознакомилась газета.
Как пишет FT, организаторы мероприятия заявили, что они не нарушили международные правила и действовали в рамках своих полномочий.
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, он проходит раз в два года с участием международного жюри. Мероприятие впервые провели в 1895 году. Российский павильон в садах Биеннале появился еще в 1914-м, его построили по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там выставляли работы более 800 советских и российских художников, среди них Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
РоссияВ миреИталияВладимир ПутинЕврокомиссияМария ЗахароваЕвросоюзАлексей ЩусевКазимир МалевичИлья Репин
 
 
