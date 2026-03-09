Рейтинг@Mail.ru
00:17 09.03.2026 (обновлено: 00:19 09.03.2026)
Киев возмутило участие России в Венецианской Биеннале
Власти Украины выразили недовольство предстоящим участием России в Венецианской Биеннале, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление главы МИД Украины РИА Новости, 09.03.2026
в мире, россия, венеция, андрей сибига, алексей щусев, илья репин
В мире, Россия, Венеция, Андрей Сибига, Алексей Щусев, Илья Репин
© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Украины выразили недовольство предстоящим участием России в Венецианской Биеннале, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.
Согласно сайту Биеннале, которая пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября, Россия представит на выставке проект "Дерево укоренено в небе". Минкультуры Италии ранее заявило, что руководство Венецианской Биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
"Украина выразила протест всемирной художественной выставке в Венеции из-за допуска россиян к участию", - говорится в Telegram-канале издания.
Издание подчеркивает, что Сибига и Бережная призвали организаторов выставки пересмотреть это решение.
Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко в марте заявил, что, хотя у России есть исторический национальный павильон в Джардини (Садах) Биеннале, она не участвует в выставке с 2022 года. По его словам, он попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения".
Венецианская Биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
