Киев возмутило участие России в Венецианской Биеннале

Согласно сайту Биеннале, которая пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября, Россия представит на выставке проект "Дерево укоренено в небе". Минкультуры Италии ранее заявило, что руководство Венецианской Биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.