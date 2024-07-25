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Межгосударственные отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 25.07.2024
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15:50 25.07.2024
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Межгосударственные отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 25.07.2024
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:50
2024-07-25T15:50
справки
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
сергей лавров
одкб
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее 10 раз.17 февраля 2023 года Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Лидеры России и Белоруссии обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 5 апреля в Кремле.9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Парад Победы на Красной площади в Москве.24-25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Очередная встреча глав государств состоялась 9 июня в резиденции российского президента Бочаров Ручей (Сочи).23-25 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом.23 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В этот же день лидеры России и Белоруссии посетили Кронштадт, осмотрели Музей военно-морской славы – новый объект создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Главы государств также посетили ставропигиальный Никольский Морской собор.24 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.15 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели рабочую встречу в Сочи.23 ноября Владимир Путин посетил Минск, где принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге.26 декабря Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 января 2024 года в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани.11 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом.12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с участниками 21-й экспедиции на Международную космическую станцию – командиром экспедиции, летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким и бортпроводником-инструктором белорусской авиакомпании "Белавиа" Мариной Василевской.8 мая президент Белоруссии принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС, который прошел в Москве под председательством президента России Владимира Путина.9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 23-24 мая президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Белоруссию. 24 мая в Минске прошли его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Активный диалог ведется по линии правительств двух стран.2 февраля 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан).12 мая заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров с рабочей поездкой посетил Белоруссию, где состоялась его встреча с премьер-министром республики Романом Головченко. Очередная встреча глав правительств России и Белоруссии прошла 7 июня "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Сочи.В июле премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.18 декабря глава правительства Белоруссии Роман Головченко принял участие в заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ, которое прошло в Москве.15 апреля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.20 мая в Москве состоялась двусторонняя встреча первого вице-премьера России Дениса Мантурова с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком. В переговорах участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник. В тот же день прошла рабочая встреча Петра Пархомчика с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.18-19 января 2023 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, в рамках которого он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Алейником и принял участие в качестве сопредседателя в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси.15-17 мая министр иностранных дел Сергей Алейник посетил Москву с официальным визитом. В ходе визита состоялись переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также встречи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.20 июня глава МИД России Сергей Лавров посетил Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. В рамках визита состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.7 сентября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник посетил Москву с рабочим визитом.14-15 декабря министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник посетил Москву для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.29 января 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником "на полях" заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Санкт-Петербурге.24-25 июня 2024 года состоялся официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белоруссию, приуроченный к 32-й годовщине установления дипотношений между двумя странами. Сергей Лавров был принят президентом страны Александром Лукашенко, встретился с председателями Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко, провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, а также выступил в Академии управления при президенте Белоруссии. 3 июля 2024 года "на полях" Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств.25 мая 2023 года Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он принял участие в заседании совета министров обороны ОДКБ.8 июня Минск посетил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.18 октября 2023 года министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в заседании совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России, которое прошло в Москве.24 мая 2024 года в Минске министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. 3 июля 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны (СМО) стран – участниц стран СНГ, проходящем в Минске. На заседании он единогласно был избран председателем СМО СНГ.Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (29 января 2024 года), Совета министров Союзного государства (29 ноября 2023 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (12 марта 2024 года). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Очередная 65-я сессия Парламентского собрания прошла 18 декабря в Москве.1 ноября в Самаре впервые прошло совместное заседание Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Белоруссии.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия является главным экономическим партнером Белоруссии – на нее приходится половина внешней торговли республики. В 2022 году двусторонний товарооборот вырос на 13% до рекордного для взаимной торговли показателя в 3,5 триллиона рублей (43,4 миллиарда долларов), при этом российский экспорт сократился на 7,7% (до 21,3 миллиарда долларов), а импорт вырос на 41,2% (до 22 миллиардов долларов).По словам президента РФ Владимира Путина, в 2023 году товарооборот РФ и Белоруссии увеличился более чем на 5% и достиг рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Россия стала для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, нефти, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и железнодорожной техники. Россия увеличила импорт из Белоруссии, во многом заместив западные рынки. При этом Россия закупает все больше готовой технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время Россия покупает у Белоруссии больше, чем продает. Около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию. В первом квартале 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 4,2% и достиг 2,9 триллиона рублей. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли.Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Второй энергоблок БелАЭС на 40% мощности реакторной установки был включен в сеть 13 мая 2023 года. В ноябре 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию.Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. 19 декабря 2022 года главы государств России и Белоруссии достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ.В августе 2022 года между Россией и Белоруссией была достигнута договоренность о предоставлении Минску кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты. В октябре этот кредит был согласован. Позже в белорусском Минпроме сообщили, что эти средства пойдут на реализацию в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин одобрил соглашение между правительствами России и Белоруссии, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам. Минск начнет отдавать заемные средства, выделенные на проекты импортозамещения, только в 2029 году.Кроме того, республика получила отсрочку по российскому кредиту на строительство БелАЭС.Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.В январе 2024 года были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. В декабре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля 2023 года минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию страны. В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полёта в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XI Форум регионов Белоруссии и России прошел в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня 2024 года. Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, одкб, снг, евразийский экономический союз
Справки, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Лавров, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© POOL
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее 10 раз.
17 февраля 2023 года Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Лидеры России и Белоруссии обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 5 апреля в Кремле.
9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Парад Победы на Красной площади в Москве.
24-25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Очередная встреча глав государств состоялась 9 июня в резиденции российского президента Бочаров Ручей (Сочи).
23-25 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом.
23 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В этот же день лидеры России и Белоруссии посетили Кронштадт, осмотрели Музей военно-морской славы – новый объект создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Главы государств также посетили ставропигиальный Никольский Морской собор.
24 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
15 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели рабочую встречу в Сочи.
23 ноября Владимир Путин посетил Минск, где принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге.
26 декабря Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.
Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 января 2024 года в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани.
11 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с участниками 21-й экспедиции на Международную космическую станцию – командиром экспедиции, летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким и бортпроводником-инструктором белорусской авиакомпании "Белавиа" Мариной Василевской.
8 мая президент Белоруссии принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС, который прошел в Москве под председательством президента России Владимира Путина.
9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
23-24 мая президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Белоруссию.
24 мая в Минске прошли его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Активный диалог ведется по линии правительств двух стран.
2 февраля 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан).
12 мая заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров с рабочей поездкой посетил Белоруссию, где состоялась его встреча с премьер-министром республики Романом Головченко.
Очередная встреча глав правительств России и Белоруссии прошла 7 июня "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Сочи.
В июле премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
18 декабря глава правительства Белоруссии Роман Головченко принял участие в заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ, которое прошло в Москве.
15 апреля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.
20 мая в Москве состоялась двусторонняя встреча первого вице-премьера России Дениса Мантурова с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком. В переговорах участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник. В тот же день прошла рабочая встреча Петра Пархомчика с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.
18-19 января 2023 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, в рамках которого он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Алейником и принял участие в качестве сопредседателя в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси.
15-17 мая министр иностранных дел Сергей Алейник посетил Москву с официальным визитом. В ходе визита состоялись переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также встречи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
20 июня глава МИД России Сергей Лавров посетил Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. В рамках визита состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
7 сентября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник посетил Москву с рабочим визитом.
14-15 декабря министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник посетил Москву для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.
29 января 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником "на полях" заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Санкт-Петербурге.
24-25 июня 2024 года состоялся официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белоруссию, приуроченный к 32-й годовщине установления дипотношений между двумя странами. Сергей Лавров был принят президентом страны Александром Лукашенко, встретился с председателями Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко, провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, а также выступил в Академии управления при президенте Белоруссии.
3 июля 2024 года "на полях" Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.
Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств.
25 мая 2023 года Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он принял участие в заседании совета министров обороны ОДКБ.
8 июня Минск посетил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.
18 октября 2023 года министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в заседании совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России, которое прошло в Москве.
24 мая 2024 года в Минске министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.
3 июля 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны (СМО) стран – участниц стран СНГ, проходящем в Минске. На заседании он единогласно был избран председателем СМО СНГ.
Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (29 января 2024 года), Совета министров Союзного государства (29 ноября 2023 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (12 марта 2024 года). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.
Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Очередная 65-я сессия Парламентского собрания прошла 18 декабря в Москве.
1 ноября в Самаре впервые прошло совместное заседание Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Белоруссии.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия является главным экономическим партнером Белоруссии – на нее приходится половина внешней торговли республики. В 2022 году двусторонний товарооборот вырос на 13% до рекордного для взаимной торговли показателя в 3,5 триллиона рублей (43,4 миллиарда долларов), при этом российский экспорт сократился на 7,7% (до 21,3 миллиарда долларов), а импорт вырос на 41,2% (до 22 миллиардов долларов).
По словам президента РФ Владимира Путина, в 2023 году товарооборот РФ и Белоруссии увеличился более чем на 5% и достиг рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Россия стала для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, нефти, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и железнодорожной техники. Россия увеличила импорт из Белоруссии, во многом заместив западные рынки. При этом Россия закупает все больше готовой технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время Россия покупает у Белоруссии больше, чем продает.
Около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию.
В первом квартале 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 4,2% и достиг 2,9 триллиона рублей.
Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.
В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Второй энергоблок БелАЭС на 40% мощности реакторной установки был включен в сеть 13 мая 2023 года. В ноябре 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию.
Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.
В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.
19 декабря 2022 года главы государств России и Белоруссии достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.
21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ.
В августе 2022 года между Россией и Белоруссией была достигнута договоренность о предоставлении Минску кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты. В октябре этот кредит был согласован. Позже в белорусском Минпроме сообщили, что эти средства пойдут на реализацию в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин одобрил соглашение между правительствами России и Белоруссии, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам. Минск начнет отдавать заемные средства, выделенные на проекты импортозамещения, только в 2029 году.
Кроме того, республика получила отсрочку по российскому кредиту на строительство БелАЭС.
Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.
В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.
В январе 2024 года были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах.
Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
В декабре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля 2023 года минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию страны.
В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полёта в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции.
Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.
С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XI Форум регионов Белоруссии и России прошел в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня 2024 года.
Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.
Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.
С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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