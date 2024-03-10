Рейтинг@Mail.ru
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе - РИА Новости, 10.03.2024
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:25
2024-03-10T10:25
экономика
россия
белоруссия
германия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_55406a6f8066046fb29076cf57441154.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости по данным ФТС и национальной статистики других стран. Так, в прошлом году товарооборот России с регионом сократился на половину - до 163,4 миллиарда долларов. При этом, согласно расчетам агентства, главным торговым партнером в регионе остается Белоруссия - товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов, из них примерно 23,5 миллиарда пришлось на российский экспорт, а 31,4 миллиарда - на белорусский экспорт. Далее идут страны Евросоюза, товарооборот с которыми сократился в 2,8 раза, до 96 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами среди них оставались Германия (12,2 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда) и Италия (9,4 миллиарда). Из стран ЕС товарооборот больше пяти миллиардов долларов у России был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией. Интересно, что Болгария и Хорватия, несмотря на санкции, нарастили продажи товаров в Россию: первая - на 2%, до 500 миллионов долларов, а вторая - на 22%, до 220 миллионов долларов. При этом в целом товарооборот с этими странами составил 4 миллиарда и 300 миллионов долларов соответственно. Среди других европейских стран крупнейшими партнерами были Швейцария - объем торговли с ней достиг 6,9 миллиарда долларов, а также Сербия (2,9 миллиарда долларов) и Британия (1,1 миллиарда долларов). С Молдавией и Норвегией товарооборот по итогам прошлого года составил по полмиллиарда долларов, а с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией - по 300 миллионов. Незначительные объемы торговли также были с Исландией, Черногорией и Андоррой.
https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html
https://ria.ru/20230314/swift-1857688620.html
россия
белоруссия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_33806fba59067832857eb00045e860a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, германия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз
Экономика, Россия, Белоруссия, Германия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евросоюз
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе

Главными торговыми партнерами России в ЕС стали Германия и Нидерланды

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости по данным ФТС и национальной статистики других стран.
Так, в прошлом году товарооборот России с регионом сократился на половину - до 163,4 миллиарда долларов. При этом, согласно расчетам агентства, главным торговым партнером в регионе остается Белоруссия - товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов, из них примерно 23,5 миллиарда пришлось на российский экспорт, а 31,4 миллиарда - на белорусский экспорт.
Паромный порт в районе Каракёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
27 февраля, 07:43
Далее идут страны Евросоюза, товарооборот с которыми сократился в 2,8 раза, до 96 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами среди них оставались Германия (12,2 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда) и Италия (9,4 миллиарда). Из стран ЕС товарооборот больше пяти миллиардов долларов у России был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией.
Интересно, что Болгария и Хорватия, несмотря на санкции, нарастили продажи товаров в Россию: первая - на 2%, до 500 миллионов долларов, а вторая - на 22%, до 220 миллионов долларов. При этом в целом товарооборот с этими странами составил 4 миллиарда и 300 миллионов долларов соответственно.
Среди других европейских стран крупнейшими партнерами были Швейцария - объем торговли с ней достиг 6,9 миллиарда долларов, а также Сербия (2,9 миллиарда долларов) и Британия (1,1 миллиарда долларов). С Молдавией и Норвегией товарооборот по итогам прошлого года составил по полмиллиарда долларов, а с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией - по 300 миллионов. Незначительные объемы торговли также были с Исландией, Черногорией и Андоррой.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
CCBLR: отключение от SWIFT тормозит нормальную торговлю с Европой
14 марта 2023, 07:47
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияГерманияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала