https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html

В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе

В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе - РИА Новости, 10.03.2024

В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе

Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:25

2024-03-10T10:25

2024-03-10T10:25

экономика

россия

белоруссия

германия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости по данным ФТС и национальной статистики других стран. Так, в прошлом году товарооборот России с регионом сократился на половину - до 163,4 миллиарда долларов. При этом, согласно расчетам агентства, главным торговым партнером в регионе остается Белоруссия - товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов, из них примерно 23,5 миллиарда пришлось на российский экспорт, а 31,4 миллиарда - на белорусский экспорт. Далее идут страны Евросоюза, товарооборот с которыми сократился в 2,8 раза, до 96 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами среди них оставались Германия (12,2 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда) и Италия (9,4 миллиарда). Из стран ЕС товарооборот больше пяти миллиардов долларов у России был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией. Интересно, что Болгария и Хорватия, несмотря на санкции, нарастили продажи товаров в Россию: первая - на 2%, до 500 миллионов долларов, а вторая - на 22%, до 220 миллионов долларов. При этом в целом товарооборот с этими странами составил 4 миллиарда и 300 миллионов долларов соответственно. Среди других европейских стран крупнейшими партнерами были Швейцария - объем торговли с ней достиг 6,9 миллиарда долларов, а также Сербия (2,9 миллиарда долларов) и Британия (1,1 миллиарда долларов). С Молдавией и Норвегией товарооборот по итогам прошлого года составил по полмиллиарда долларов, а с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией - по 300 миллионов. Незначительные объемы торговли также были с Исландией, Черногорией и Андоррой.

https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html

https://ria.ru/20230314/swift-1857688620.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, белоруссия, германия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз