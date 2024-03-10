https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе - РИА Новости, 10.03.2024
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:25
2024-03-10T10:25
2024-03-10T10:25
экономика
россия
белоруссия
германия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости по данным ФТС и национальной статистики других стран. Так, в прошлом году товарооборот России с регионом сократился на половину - до 163,4 миллиарда долларов. При этом, согласно расчетам агентства, главным торговым партнером в регионе остается Белоруссия - товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов, из них примерно 23,5 миллиарда пришлось на российский экспорт, а 31,4 миллиарда - на белорусский экспорт. Далее идут страны Евросоюза, товарооборот с которыми сократился в 2,8 раза, до 96 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами среди них оставались Германия (12,2 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда) и Италия (9,4 миллиарда). Из стран ЕС товарооборот больше пяти миллиардов долларов у России был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией. Интересно, что Болгария и Хорватия, несмотря на санкции, нарастили продажи товаров в Россию: первая - на 2%, до 500 миллионов долларов, а вторая - на 22%, до 220 миллионов долларов. При этом в целом товарооборот с этими странами составил 4 миллиарда и 300 миллионов долларов соответственно. Среди других европейских стран крупнейшими партнерами были Швейцария - объем торговли с ней достиг 6,9 миллиарда долларов, а также Сербия (2,9 миллиарда долларов) и Британия (1,1 миллиарда долларов). С Молдавией и Норвегией товарооборот по итогам прошлого года составил по полмиллиарда долларов, а с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией - по 300 миллионов. Незначительные объемы торговли также были с Исландией, Черногорией и Андоррой.
https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html
https://ria.ru/20230314/swift-1857688620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, германия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз
Экономика, Россия, Белоруссия, Германия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евросоюз
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
Главными торговыми партнерами России в ЕС стали Германия и Нидерланды