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Путин рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
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12:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956077118.html
Путин рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
Путин рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 5%, до рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов, и "мотором" встречной торговли являются именно регионы: предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках обеих наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии

Путин: товарооборот России и Белоруссии достиг рекордных 46,5 миллиарда долларов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году увеличился до рекордных 46,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 5%, до рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов, и "мотором" встречной торговли являются именно регионы: предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках обеих наших стран", - сказал Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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