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Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2023
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19:06 28.02.2023 (обновлено: 19:22 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/gaz-1854947093.html
Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии
Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2023
Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии
Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:06
2023-02-28T19:22
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
минск
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
белтрансгаз
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго республики.В ее сообщении отмечается, что 28 февраля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики России Николая Шульгинова."По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "подписанные документы окончательно закрепляют договоренности глав государств Беларуси и России, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года".По информации пресс-службы, на встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе ход реализации союзных программ по формированию объединенных рынков электроэнергии и природного газа.В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко свои указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проекты межправительственных документов о цене на газ и тарифах на его транспортировку. На переговоры было уполномочено минэнерго Белоруссии.В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались. Позже глава минэнерго Белоруссии сообщил, что правительство страны и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.
https://ria.ru/20230214/integratsiya-1851936140.html
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экономика, белоруссия, россия, минск, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, белтрансгаз, москва, цены на нефть, роман головченко, александр лукашенко, газпром трансгаз беларусь, газпром
Союзное государство, Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Белтрансгаз, Москва, Цены на нефть, Роман Головченко, Александр Лукашенко, Газпром трансгаз Беларусь, Газпром
Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии

Москва и Минск подписали документы о формировании цены на газ для Белоруссии до 2025 года

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго республики.
В ее сообщении отмечается, что 28 февраля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики России Николая Шульгинова.
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"По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "подписанные документы окончательно закрепляют договоренности глав государств Беларуси и России, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года".
По информации пресс-службы, на встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе ход реализации союзных программ по формированию объединенных рынков электроэнергии и природного газа.
В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко свои указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проекты межправительственных документов о цене на газ и тарифах на его транспортировку. На переговоры было уполномочено минэнерго Белоруссии.
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В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.
Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались. Позже глава минэнерго Белоруссии сообщил, что правительство страны и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.
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Союзное государствоЭкономикаБелоруссияРоссияМинскМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновБелтрансгазМоскваЦены на нефтьРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоГазпром трансгаз БеларусьГазпром
 
 
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