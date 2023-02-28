https://ria.ru/20230228/gaz-1854947093.html

Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии

Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2023

Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии

Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:06

2023-02-28T19:06

2023-02-28T19:22

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

минск

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

белтрансгаз

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго республики.В ее сообщении отмечается, что 28 февраля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики России Николая Шульгинова."По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "подписанные документы окончательно закрепляют договоренности глав государств Беларуси и России, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года".По информации пресс-службы, на встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе ход реализации союзных программ по формированию объединенных рынков электроэнергии и природного газа.В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко свои указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проекты межправительственных документов о цене на газ и тарифах на его транспортировку. На переговоры было уполномочено минэнерго Белоруссии.В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались. Позже глава минэнерго Белоруссии сообщил, что правительство страны и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.

https://ria.ru/20230214/integratsiya-1851936140.html

https://ria.ru/20230109/mezentsev-1843626902.html

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html

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