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Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют - РИА Новости, 06.07.2023
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12:19 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/tyao-1882547146.html
Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют
Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перемещенное из РФ на белорусскую территорию тактическое ядерное оружие находится под надежной охраной. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:19
2023-07-06T12:19
белоруссия
россия
александр лукашенко
безопасность
ядерное оружие
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перемещенное из РФ на белорусскую территорию тактическое ядерное оружие находится под надежной охраной. "Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik. Он уточнил, что "по земле ядерные боеголовки не перемещали". Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия, оно предназначено исключительно для оборонительных целей. "Если вы (Запад - ред.) совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал президент. "Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет", - сказал Лукашенко о механизме принятия решения по использованию ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html
https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Ядерное оружие
Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют

Лукашенко заверил, что ядерные боеголовки, перемещенные из России, надежно охраняют

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перемещенное из РФ на белорусскую территорию тактическое ядерное оружие находится под надежной охраной.
"Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik. Он уточнил, что "по земле ядерные боеголовки не перемещали".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
30 июня, 18:27
Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия, оно предназначено исключительно для оборонительных целей. "Если вы (Запад - ред.) совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал президент.
"Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет", - сказал Лукашенко о механизме принятия решения по использованию ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьЯдерное оружие
 
 
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