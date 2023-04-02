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Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии
Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2023
Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:45
2023-04-02T20:45
2023-04-02T22:14
белоруссия
борис грызлов
россия
союзное государство
в мире
ядерное оружие
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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Тактическое ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ. Дипломат напомнил, что до 1 июля, по словам Владимира Путина, в стране подготовят хранилище для этого типа вооружений.Он также отметил, что на Западе по этому вопросу поднимается много шума, и выразил убеждение, что это хорошо. По словам посла, зарубежные страны наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета. "Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", — сказал он.На минувшей неделе Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
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белоруссия, борис грызлов, россия, союзное государство, в мире, ядерное оружие
Белоруссия, Борис Грызлов, Россия, Союзное государство, В мире, Ядерное оружие
Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии
Грызлов: ядерное оружие в Белоруссии повысит безопасность Союзного государства