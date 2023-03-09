https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856799143.html

Белорусские военные проводят учения с использованием "Искандер-М"

Белорусские военные проводят учения с использованием "Искандер-М" - РИА Новости, 09.03.2023

Белорусские военные проводят учения с использованием "Искандер-М"

Белорусские военные в рамках учебно-боевых мероприятий отрабатывают использование комплекса "Искандер-М", сообщила в четверг телерадиокомпания минобороны... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:10

2023-03-09T16:10

2023-03-09T16:10

безопасность

москва

белоруссия

александр лукашенко

с-400 «триумф»

минск

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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Белорусские военные в рамках учебно-боевых мероприятий отрабатывают использование комплекса "Искандер-М", сообщила в четверг телерадиокомпания минобороны республики "ВоенТВ". В конце февраля одно из ракетных подразделений в Белоруссии, на вооружении которого стоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", покинуло место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности для отработки комплекса мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению. "На полигонах Беларуси идет интенсивная учебно-боевая работа. Военные совершенствуют тактические приемы, оттачивают способы огневого поражения. Особое внимание уделяется освоению передовых систем вооружения. В полевых аудиториях активно действуют боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", - говорится в сообщении телекомпании в ее Telegram-канале. Подчеркивается, что комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности свыше 500 километров. В арсенале - ракеты различных модификаций, каждая рассчитана на определенную цель. По данным телекомпании, специалисты учатся поражать командные центры в железобетонных бункерах, склады с боеприпасами, скопления техники и живой силы условного противника. "В рамках совершенствования навыков личного состава по применению ракетного комплекса завершаются мероприятия по слаживанию подразделений. Сегодня мы отрабатываем проведение контрольного занятия по специальной подготовке. В рамках данного занятия выполняется задача по подготовке нанесения ракетных ударов с использованием крылатой ракеты по плановым и внеплановым целям… Подготовлено полетное задание, наш расчет полностью рассчитал все необходимые данные, и венцом данного занятия будет являться учебный пуск крылатой ракеты", - приводит телекомпания слова командира ракетного подразделения. По его словам, мероприятие проводится исключительно в учебных целях, но алгоритм не отличается от использования боевых ракет. "Отличие в том, что учебные ракеты остаются на направляющей, никуда не уходят", - добавил военнослужащий. Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".

https://ria.ru/20230222/sotrudnichestvo-1853884798.html

https://ria.ru/20230308/belorussiya-1856517357.html

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безопасность, москва, белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», минск