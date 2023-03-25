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Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - РИА Новости, 25.03.2023
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20:16 25.03.2023 (обновлено: 21:44 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/khranilische-1860641929.html
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - РИА Новости, 25.03.2023
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:16
2023-03-25T21:44
белоруссия
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
москва
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Глава государства подчеркнул, что Россия уже помогла Белоруссии переоборудовать самолеты. Кроме того, Минску передали ракетный комплекс "Искандер". Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств.По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями."Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ред.) и попросил", — сказал президент.Глава государства отметил, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230226/inspektsii-1854377241.html
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Путин о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал президент.
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белоруссия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, В мире
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Путин сообщил, что в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия к 1 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
«
"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия уже помогла Белоруссии переоборудовать самолеты. Кроме того, Минску передали ракетный комплекс "Искандер". Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств.
По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями.
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"Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ред.) и попросил", — сказал президент.
Глава государства отметил, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды.
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Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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