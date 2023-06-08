https://ria.ru/20230608/bezopasnost-1876887898.html

Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности

Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности - РИА Новости, 08.06.2023

Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:14

2023-06-08T11:14

2023-06-08T11:14

безопасность

николай патрушев

александр лукашенко

одкб

россия

белоруссия

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, они обсудили проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в аппарате СБ РФ. "Патрушев принял участие во встрече президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - говорится в релизе. В аппарате подчеркнули, что сотрудничество в ОДКБ базируется на уважении независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей, невмешательства во внутренние дела государств-членов, а приоритетом является международная и региональная безопасность и стабильность.

https://ria.ru/20230607/oboronosposobnost-1876746767.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николай патрушев, александр лукашенко, одкб, россия, белоруссия