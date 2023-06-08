https://ria.ru/20230608/bezopasnost-1876887898.html
Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности
Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности - РИА Новости, 08.06.2023
Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:14
2023-06-08T11:14
2023-06-08T11:14
безопасность
николай патрушев
александр лукашенко
одкб
россия
белоруссия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, они обсудили проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в аппарате СБ РФ. "Патрушев принял участие во встрече президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - говорится в релизе. В аппарате подчеркнули, что сотрудничество в ОДКБ базируется на уважении независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей, невмешательства во внутренние дела государств-членов, а приоритетом является международная и региональная безопасность и стабильность.
https://ria.ru/20230607/oboronosposobnost-1876746767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, николай патрушев, александр лукашенко, одкб, россия, белоруссия
Безопасность, Николай Патрушев, Александр Лукашенко, ОДКБ, Россия, Белоруссия
Патрушев обсудил с Лукашенко вопросы безопасности
Секретарь Совбеза Патрушев в Минске обсудил с Лукашенко вопросы безопасности по линии ОДКБ
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, они обсудили проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, сообщили в аппарате СБ РФ.
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"Патрушев принял участие во встрече президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - говорится в релизе.
В аппарате подчеркнули, что сотрудничество в ОДКБ базируется на уважении независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей, невмешательства во внутренние дела государств-членов, а приоритетом является международная и региональная безопасность и стабильность.
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев