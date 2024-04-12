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Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции - РИА Новости, 12.04.2024
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18:09 12.04.2024 (обновлено: 18:20 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/sozdanie-1939682486.html
Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции
Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции - РИА Новости, 12.04.2024
Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:09
2024-04-12T18:20
космос - риа наука
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
владимир путин
олег новицкий
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции. "Он (президент России – ред.) мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным и с космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким.Лукашенко рассказал, что несколько раз был в центрах подготовки космонавтов, в частности, в российском и китайском, был на Байконуре, изучал ракету-носитель, то есть изучал космическую тематику. По его словам, полет первой белорусской космонавтки в космос не был символическим: страна серьезно развивает космическую деятельность."Мы очень серьезно работаем над совместными (космическими – ред.) программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича (президента России – ред.), что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко.В том числе, подчеркнул он, белорусская сторона готова производить оптику для совместных космических проектов. "У нас оптика не хуже, чем на Западе", - констатировал глава белорусского государства."Поддержано, что мы будет работать вместе, в том числе … будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки (космонавтов – ред.)… Из Владимира Владимировича нужно вытянуть обещание - и тогда все пойдет", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/polet-1939464372.html
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космос - риа наука, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, олег новицкий
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Олег Новицкий
Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции

Лукашенко: Минск готов принять участие в создании российской космической станции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции.
«
"Он (президент России – ред.) мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным и с космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким.
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Лукашенко рассказал, что несколько раз был в центрах подготовки космонавтов, в частности, в российском и китайском, был на Байконуре, изучал ракету-носитель, то есть изучал космическую тематику. По его словам, полет первой белорусской космонавтки в космос не был символическим: страна серьезно развивает космическую деятельность.
«
"Мы очень серьезно работаем над совместными (космическими – ред.) программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича (президента России – ред.), что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко.
В том числе, подчеркнул он, белорусская сторона готова производить оптику для совместных космических проектов. "У нас оптика не хуже, чем на Западе", - констатировал глава белорусского государства.
«
"Поддержано, что мы будет работать вместе, в том числе … будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки (космонавтов – ред.)… Из Владимира Владимировича нужно вытянуть обещание - и тогда все пойдет", - сказал Лукашенко.
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Космос - РИА НаукаБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОлег Новицкий
 
 
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