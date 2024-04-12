Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции
Лукашенко: Минск готов принять участие в создании российской космической станции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции.
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"Он (президент России – ред.) мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным и с космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким.
Лукашенко рассказал, что несколько раз был в центрах подготовки космонавтов, в частности, в российском и китайском, был на Байконуре, изучал ракету-носитель, то есть изучал космическую тематику. По его словам, полет первой белорусской космонавтки в космос не был символическим: страна серьезно развивает космическую деятельность.
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"Мы очень серьезно работаем над совместными (космическими – ред.) программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича (президента России – ред.), что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко.
В том числе, подчеркнул он, белорусская сторона готова производить оптику для совместных космических проектов. "У нас оптика не хуже, чем на Западе", - констатировал глава белорусского государства.
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"Поддержано, что мы будет работать вместе, в том числе … будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки (космонавтов – ред.)… Из Владимира Владимировича нужно вытянуть обещание - и тогда все пойдет", - сказал Лукашенко.
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