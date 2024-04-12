https://ria.ru/20240412/sozdanie-1939682486.html

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции - РИА Новости, 12.04.2024

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:09

2024-04-12T18:09

2024-04-12T18:20

космос - риа наука

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

владимир путин

олег новицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции. "Он (президент России – ред.) мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным и с космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким.Лукашенко рассказал, что несколько раз был в центрах подготовки космонавтов, в частности, в российском и китайском, был на Байконуре, изучал ракету-носитель, то есть изучал космическую тематику. По его словам, полет первой белорусской космонавтки в космос не был символическим: страна серьезно развивает космическую деятельность."Мы очень серьезно работаем над совместными (космическими – ред.) программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича (президента России – ред.), что мы и дальше будем вместе работать", - сказал Лукашенко.В том числе, подчеркнул он, белорусская сторона готова производить оптику для совместных космических проектов. "У нас оптика не хуже, чем на Западе", - констатировал глава белорусского государства."Поддержано, что мы будет работать вместе, в том числе … будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки (космонавтов – ред.)… Из Владимира Владимировича нужно вытянуть обещание - и тогда все пойдет", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240411/polet-1939464372.html

https://ria.ru/20240412/den_kosmonavtiki-1939079312.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, олег новицкий