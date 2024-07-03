https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах - РИА Новости, 03.07.2024

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах

в районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Автобус, который вез туристов в аэропорт Антальи, попал РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:33

2024-07-03T12:33

2024-07-03T12:33

справки

россия

анталья (провинция)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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20243 июля в районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Автобус, который вез туристов в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата. По информации СМИ, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась.По данным Ассоциации туроператоров России, в больницы были доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали. По информации СМИ, водитель автобуса скончался в больнице.17 апреля россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом. По данным газеты Bangkok Post, 40-летний гражданин РФ погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон. По информации полиции, мужчина не справился с управлением мотоциклом на крутом повороте, после чего мотоцикл на большой скорости вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около 5 метров. Жена погибшего, гражданка РФ, упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы. Женщина рассказала полиции, что они с мужем выехали из гостиницы, расположенной в районе Карон, рано утром, чтобы посетить буддийский храм Пхра Яй. 16 февраля посольству России в Республике Маврикий стало известно, что ребенок из РФ, находившийся с родителями в туристической поездке в этой африканской стране, попал в ДТП. Это сообщение было получено от родителей ребенка. Местный портал Le Matinal сообщил о госпитализации семилетнего мальчика из России после попадания под колеса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу, сообщил портал со ссылкой на очевидца. По информации портала, в местной больнице ребенку сделали операцию.8 января в филиппинской провинции Себу гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море. По данным местных СМИ, группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу. 7 января полиция Шри-Ланки сообщила о гибели гражданина России в ДТП с автобусом и грузовиком на Южной скоростной автомагистрали. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы.202328 декабря в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России. По данным телекомпании "Рустави 2", в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов. Отмечалось, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточнялось.24 ноября в Белоруссии в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Витебск. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Среди пострадавших гражданка России 1950 года рождения.20 октября в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем. По данным генконсульства РФ в Анталье, за медицинской помощью обратились пятеро граждан России. Одна из россиянок была прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых.10 августа в Абхазии по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. Трое пострадавших были госпитализированы.8 августа в Гагрском районе Абхазии столкнулись микроавтобус и кроссовер. В результате ДТП погибли два человека, в том числе жительница Крыма, 1996 года рождения. Пострадали 14 человек. Как уточнили в российском посольстве, среди них были и российские туристы, которым абхазские медики оказали необходимую медицинскую помощь.В этот же день в микрорайоне Турбаза была сбита россиянка, 1986 года рождения, проживающая в Мордовии. Женщина была госпитализирована.31 июля в Грузии микроавтобус с российскими и украинскими туристами перевернулся у высокогорного курортного поселка Гомисмта в регионе Гурия. Пострадали семь человек, гид – гражданин Украины – погиб. По данным СМИ, "в результате происшествия пострадали семь человек, которые были госпитализированы, среди них водитель - гражданин Грузии". 17 июня в турецкой провинции Анталья в районе Манавгата произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего из Аланьи в аэропорт группу из 25 российских туристов. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса, ранения получили пять российских граждан. Пострадавшие были госпитализированы. Двоим понадобилось операционное вмешательство.10 мая газета Phuket News сообщила, что гражданин России погиб, попав в ДТП на мотоцикле в Пхукете (Таиланд). По данным издания, турист из РФ не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката. Водитель скончался на месте ДТП. 31 марта на Кубе автобус, в котором находились российские туристы, возвращался после экскурсии в Варадеро. По дороге на встречную полосу выехал большегрузный автомобиль, водитель автобуса был вынужден совершить маневр, попал в кювет и перевернулся. Десять туристов, пятеро из которых россияне, получили травмы различной степени тяжести. Двоим россиянам понадобилось операционное вмешательство. 17 февраля на Бали (Индонезия) гражданин РФ сбил на мотоцикле местного жителя. По данным местной полиции, россиянин захотел обогнать идущую впереди машину. Однако вместо этого мужчина врезался в мопед, которым управлял местный житель. В результате россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец – травмы правой руки и грудной клетки. 12 февраля на Бали жительница Новосибирска попала в ДТП во время езды на мопеде. Она ударилась головой после того, как вылетела из сиденья. Удар был настолько сильный, что на девушке раскололся защитный шлем. У нее диагностировали перелом черепа, некоторое время она не приходила в себя. 20 февраля стало известно, что россиянка скончалась в больнице. 16 января портал Detik сообщил, что автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали. По данным местной полиции, водитель не смог справиться с управлением машиной, так как тормоза автомобиля отказали. В результате ДТП пассажиры автобуса были госпитализированы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, анталья (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бали, дтп, происшествия