https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html

На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами

На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 01.04.2023

На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T21:35

2023-04-01T21:35

2023-04-01T22:03

туризм

россия

куба

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_16f53a964b22c437bd6085bfc1d27ffb.jpg

МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером. Туристы возвращались после экскурсии к месту отдыха в Варадеро. Из-за выехавшего на встречную полосу большегруза водителю автобуса пришлось совершить маневр, после чего транспортное средство попало в кювет и перевернулось.По словам консула, первичную помощь пострадавшим оказали в больнице города Тринидад. При осмотре выяснилось, что двоим россиянам необходима операция. Их перевезли в город Санкти-Спиритус. Как уточнила Мгеладзе, операции прошли успешно. Предполагается, что пострадавших после улучшения состояния отправят в Гавану. Сейчас их жизням ничего не угрожает, подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, куба, происшествия, в мире