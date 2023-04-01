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На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 01.04.2023
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:35
2023-04-01T21:35
2023-04-01T22:03
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МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером. Туристы возвращались после экскурсии к месту отдыха в Варадеро. Из-за выехавшего на встречную полосу большегруза водителю автобуса пришлось совершить маневр, после чего транспортное средство попало в кювет и перевернулось.По словам консула, первичную помощь пострадавшим оказали в больнице города Тринидад. При осмотре выяснилось, что двоим россиянам необходима операция. Их перевезли в город Санкти-Спиритус. Как уточнила Мгеладзе, операции прошли успешно. Предполагается, что пострадавших после улучшения состояния отправят в Гавану. Сейчас их жизням ничего не угрожает, подчеркнула дипломат.
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россия, куба, происшествия, в мире
Туризм, Россия, Куба, Происшествия, В мире
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
Генконсул России на Кубе Мгеладзе сообщила о пяти пострадавших туристах в ДТП с автобусом
МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.
Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером. Туристы возвращались после экскурсии к месту отдыха в Варадеро. Из-за выехавшего на встречную полосу большегруза водителю автобуса пришлось совершить маневр, после чего транспортное средство попало в кювет и перевернулось.
«
"Все десять туристов — пять россиян и пять французов — получили травмы различной степени тяжести", — рассказала Мгеладзе.
По словам консула, первичную помощь пострадавшим оказали в больнице города Тринидад
. При осмотре выяснилось, что двоим россиянам необходима операция. Их перевезли в город Санкти-Спиритус. Как уточнила Мгеладзе, операции прошли успешно.
Предполагается, что пострадавших после улучшения состояния отправят в Гавану. Сейчас их жизням ничего не угрожает, подчеркнула дипломат.
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