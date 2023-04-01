Рейтинг@Mail.ru
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:35 01.04.2023 (обновлено: 22:03 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 01.04.2023
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:35
2023-04-01T22:03
туризм
россия
куба
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_16f53a964b22c437bd6085bfc1d27ffb.jpg
МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером. Туристы возвращались после экскурсии к месту отдыха в Варадеро. Из-за выехавшего на встречную полосу большегруза водителю автобуса пришлось совершить маневр, после чего транспортное средство попало в кювет и перевернулось.По словам консула, первичную помощь пострадавшим оказали в больнице города Тринидад. При осмотре выяснилось, что двоим россиянам необходима операция. Их перевезли в город Санкти-Спиритус. Как уточнила Мгеладзе, операции прошли успешно. Предполагается, что пострадавших после улучшения состояния отправят в Гавану. Сейчас их жизням ничего не угрожает, подчеркнула дипломат.
https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_743cd3ac815a8d48c5beefad88024058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, происшествия, в мире
Туризм, Россия, Куба, Происшествия, В мире
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами

Генконсул России на Кубе Мгеладзе сообщила о пяти пострадавших туристах в ДТП с автобусом

© Андрей СоловьевГавана, Куба
Гавана, Куба
© Андрей Соловьев
Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Автобус с российскими и французскими туристами перевернулся на Кубе, пострадали пять человек, сообщила РИА Новости генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.
Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером. Туристы возвращались после экскурсии к месту отдыха в Варадеро. Из-за выехавшего на встречную полосу большегруза водителю автобуса пришлось совершить маневр, после чего транспортное средство попало в кювет и перевернулось.
«

"Все десять туристов — пять россиян и пять французов — получили травмы различной степени тяжести", — рассказала Мгеладзе.

По словам консула, первичную помощь пострадавшим оказали в больнице города Тринидад. При осмотре выяснилось, что двоим россиянам необходима операция. Их перевезли в город Санкти-Спиритус. Как уточнила Мгеладзе, операции прошли успешно.
Предполагается, что пострадавших после улучшения состояния отправят в Гавану. Сейчас их жизням ничего не угрожает, подчеркнула дипломат.
Волны на Бали - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
На Бали спасли тонущего российского туриста
27 марта, 14:44
 
ТуризмРоссияКубаПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала