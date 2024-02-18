https://ria.ru/20240218/rebenok-1928053623.html

В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии

В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии - РИА Новости, 18.02.2024

В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии

Российский мальчик, попавший под колеса во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:53

2024-02-18T11:53

2024-02-18T11:53

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский мальчик, попавший под колеса во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в островном государстве. Ранее местный портал Le Matinal сообщил о госпитализации семилетнего мальчика из России после попадания под колеса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу, сообщил портал со ссылкой на очевидца. По информации портала, в местной больнице ребенку сделали операцию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчик и его родители находились на острове как туристы, рассказали в посольстве РФ в Республике Маврикий. В пятницу россияне сообщили дипломатам о попадании ребенка в ДТП. Посольство поддерживает с родителями контакт. "Ребенок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика", - рассказали в диппредставительстве. Дипломаты также связались "с местными представителями Аэрофлота, чтобы помочь перенести сроки вылета с Маврикия на более поздние даты". В посольстве добавили, что вышли на связь и с местной полицией. По информации портала Le Matinal, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html

https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, маврикий, новости - туризм