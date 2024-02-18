https://ria.ru/20240218/rebenok-1928053623.html
В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии
В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии - РИА Новости, 18.02.2024
В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, попавший под колеса во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:53
2024-02-18T11:53
2024-02-18T11:53
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский мальчик, попавший под колеса во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в островном государстве. Ранее местный портал Le Matinal сообщил о госпитализации семилетнего мальчика из России после попадания под колеса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу, сообщил портал со ссылкой на очевидца. По информации портала, в местной больнице ребенку сделали операцию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчик и его родители находились на острове как туристы, рассказали в посольстве РФ в Республике Маврикий. В пятницу россияне сообщили дипломатам о попадании ребенка в ДТП. Посольство поддерживает с родителями контакт. "Ребенок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика", - рассказали в диппредставительстве. Дипломаты также связались "с местными представителями Аэрофлота, чтобы помочь перенести сроки вылета с Маврикия на более поздние даты". В посольстве добавили, что вышли на связь и с местной полицией. По информации портала Le Matinal, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, маврикий, новости - туризм
Туризм, Россия, Маврикий, Новости - Туризм
В посольстве рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ДТП на Маврикии
Посольство: состояние попавшего в ДТП на Маврикии мальчика из России улучшается
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский мальчик, попавший под колеса во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в островном государстве.
Ранее местный портал Le Matinal сообщил о госпитализации семилетнего мальчика из России после попадания под колеса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу, сообщил портал со ссылкой на очевидца. По информации портала, в местной больнице ребенку сделали операцию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Туристы рассказали о главных страхах в путешествиях
Мальчик и его родители находились на острове как туристы, рассказали в посольстве РФ в Республике Маврикий. В пятницу россияне сообщили дипломатам о попадании ребенка в ДТП. Посольство поддерживает с родителями контакт.
"Ребенок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика", - рассказали в диппредставительстве.
Дипломаты также связались "с местными представителями Аэрофлота, чтобы помочь перенести сроки вылета с Маврикия на более поздние даты". В посольстве добавили, что вышли на связь и с местной полицией. По информации портала Le Matinal, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
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